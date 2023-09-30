文創燈籠展 開幕典禮圓滿舉行

新澤西 文創交流促進會於9月16日在橋水市購物中心隆重舉行燈籠展覧開幕活動，場面熱鬧，中外特別來賓熱烈參與，及觀眾大力的支持，使得一個多小時的表演節目在如雷貫耳的掌聲中圓滿結束。

活動當天特別規劃了一系列文化表演，包括舞獅、彩帶舞龍、夢幻貓咪的旗袍舞和山地舞、華音青少年合唱團、梅山中文學校彩帶舞、新海中文學校扇舞蓮花、居合道演武等等。而在這一系列的表演結束後，北極星青少年義工獲頒義工小時和「義工總統獎」。

開幕表演活動由李安琪主持，現場貴賓包括新州 衆議員 Tom Kean、橋水市市長Matthew Moench、紐約文教中心主任陳永豐、副主任王鈺淇、新州議員 John Dimaio、RWJ華人 醫療副總裁Shirley Huang、僑務顧問鍾文忠、橋水鎮教育 委員Lucy Li、大紐約客家會前會長黄開榮、中美文化協會會長李僑偉、新海臺灣華語文學習中心主任江海寧、愛迪生中文學校校長林郁翠、中部慈濟人文學校校長邱瓊玉皆受邀出席。

展場上，各種色彩繽紛、造型各異的大型燈籠成為了最大的亮點。不僅有象徵中秋的月餅主燈，還有台灣特色的黑熊、珍珠奶茶，以及威風凜凜的龍等燈籠。每一盞燈籠都由文創交流促進會的會員和北極星青少年義工與家長親手打造，展現出獨特的創意和手工藝術。

此外，活動現場還邀請名書法 家薛恭暉現場揮毫，同時也歡迎民衆參與小型燈籠彩繪。梅山中文學校臺灣華語文學習中心亦在現埸舉辦招生活動，展現臺灣文化至美國主流社區。

文創交流促進會會長吳麗卿表示，燈籠展從去年12月即開始籌劃，總共有15個自製大型造型燈籠，並且購買800個大大小小的燈籠掛滿整個商場。吳麗卿感謝橋水市購物中心的大力支持和贊助，以及文創交流促進會會員及北極星青少年義工和家長親自完成這些美麗的燈籠。

今年文創有好可愛的四隻小獅子穿插表演，尤其是2位5歲的小朋友武棍部份真是可愛至極！

創新的彩帶龍舞蹈，得到如雷掌聲與歡呼聲久久無法散去！在活動中心參加畫燈籠與客家傘的孩子們，也集中精神認真畫出他們喜歡的圖案！

跟去年一樣，來購物中心的朋友們都會擺出各種美麗的姿勢，站在獨一無二、燦爛奪目的燈籠前拍照。

會長吳麗卿同時也要感謝所有的理事與義工們6個月來的辛苦。尤其是副會長劉開乾、好友Frank Su，同事塗玲、夢幻貓咪的團長Joe Yung, Grace Yung及書法薛老師的一路相挺！