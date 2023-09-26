新州黃梅戲演唱會 體驗中華文化魅力

陳小芳(著黑色旗袍者)現場與學生和觀眾互動，演唱「夫妻雙雙把家還」。(主辦單位提供)

一場以黃梅戲為主題的演出日前在新澤西州 密德薩士郡(Middlesex)大學舉行，讓多族裔的觀眾體驗中華文化的魅力，觀眾熱烈歡呼與掌聲不息，盛讚這場充滿激情的藝術盛宴。

這場北美小芳黃梅藝術團主辦的黃梅戲主題演唱會有數十位黃梅戲愛好者參與演出，他們除來自紐約和新澤西州外，還有遠從加州 、鹽湖城、芝加哥、費城 等地趕來，大部分人第一次穿上戲服過戲癮。

演出者分別從事科技、金融、醫療，電腦等不同領域的工作，均師從旅美黃梅戲表演者陳小芳老師；陳小芳也是本演唱會的總策畫、藝術總監兼總導演。

演出中，觀眾們欣賞到了傳統戲的經典作品，如「天仙配」、「梁祝」和「龍女」，也品味到了「雷雨」「家」黃梅歌等現代名曲名段。四位華二代小仙女在「仙女四贊」中出演，演出結束後，其中一位孩子的母親留言：孩子們通過演出不僅沉浸於民族文化藝術，還結下了友情。

演唱會特邀旅美嗩吶演奏者郭雅志、昆曲表演者楊玲、琵琶演奏者楊瑾等獻藝，為專題演唱會錦上添花。演出還融匯了舞蹈、中華服飾秀，器樂合奏等元素。

中國駐紐約總領館領事孫潛、許朝暉到場祝賀，並祝賀僑胞中秋快樂。本次演出藝術基金支持單位、新澤西州密德薩士郡藝術研究院的負責人林塞(Lindsay Erben)也出席並致辭。