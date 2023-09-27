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天普大學、優步合作 學生享4次免費乘車 價值最高20元

編譯徐薏茹／綜合報導
天普大學校園。(路透)
天普大學校園。(路透)

天普大學(Temple University)學生發行的「天普新聞」(Temple News)報導，該校本學期與乘車服務公司優步(Uber)合作，至2023年年底，天普學生享有四次免費搭乘優步的福利，價值最高達20元，讓學生安心返家，避免途中發生危險。

根據天普學生組織「反性侵學生協會」(SAASA)與優步達成的協議，優步願意提供天普大學20萬元乘車資金。

「反性侵學生協會」是非營利組織It's on Us的地方分會，該分會於2014年創立，致力推動全國校園的防性侵活動。

It's On Us執行長崔西·維徹斯(Tracey Vitchers)接受天普新聞採訪表示：「透過降低夜間搭乘Uber安全返家的經濟門檻，我們真心希望能幫助天普學生在校園與社區裡移動時感到安心。」

Uber和It's on Us去年也在賓州庫茨敦大學(Kutztown University)推出類似計畫，今年除了天普大學之外，麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)、密西根大學也將與Uber合作。

Uber全球社會影響負責人朱莉婭·佩奇(Julia Paige)表示，該公司與It's on Us和天普大學的合作關係將提供需要的學生往返校園的途徑之一，同時作為在全國其他校園推廣該計畫的典範。

北大街(North Broad Street)的天普主校園半徑範圍9.5哩內皆可使用本項免費乘車服務，學生欲使用該服務必須以學校電子信箱登入Uber應用程式，並使用「TempleRideHome」代碼換取免費乘車。

「反性侵學生協會」創辦人兼主席艾普斯汀(Ray Epstein)告訴天普新聞：「如果有這樣的選擇，不需要擔心財務問題，這項計畫真的能大幅降低性暴力在我們校園發生的次數。」

優步與天普大學合作，讓學生本學期享有四次免費搭乘優步的福利。(美聯社)
優步與天普大學合作，讓學生本學期享有四次免費搭乘優步的福利。(美聯社)

天普 性侵 賓州

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