大西洋城機場安置移民？新州州長：沒有資源

紐約州長霍楚。(路透)

如何安置紐約市 十多萬無證移民 ，不僅成為紐約市、紐約州乃至於新澤西州的政治難題，也引發這個地區民主黨人之間的摩擦。

媒體報導，拜登政府已提供紐約市長辦公室一份清單，列出11個考慮中的安置點，收容自2022年初以來不斷湧入紐約市的十多萬無證移民，其中一個安置點是新澤西州大西洋城國際機場(Atlantic City International Airport)。

民主黨籍新州 州長墨菲(Phil Murphy)對此馬上回應說，新州沒有資源接收這些移民。他早前曾說新州在他任內會是移民的「庇護」州，但當真要處理時馬上變臉。

墨菲在當地電視台節目說，大西洋城或新州其他地方都沒有能力參與(接收無證移民)，這超過新州所能承受範圍。

墨菲表示，聯邦政府應負責任地、人道地保護邊境，為數百萬無證人士提供取得身份的途徑，並徹底改革合法移民程序。

大西洋城所在的大西洋郡(Atlantic County)是新州最貧困的郡之一，不僅地方上的共和黨人激烈反對接納無證移民，民主黨人也異口同聲，地方官員誓言全力阻止從紐約市送過來安置的人。

大西洋郡行政長官，共和黨籍的萊文森(Dennis Levinson)表示，「我們實在負擔不起，我們是新州最貧窮的郡之一，不可以再給納稅人帶來新的負擔。」

不僅是新州，民主黨籍紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與同黨籍紐約市長亞當斯(Eric Adams)早已為了安置無證移民而起衝突。