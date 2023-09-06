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杜撰誇大情節、替無證客申請庇護 新州夫妻遭控罪

記者張聲肇／綜合報導
新州墨瑟郡一對夫妻涉嫌偽造遭到性侵等誇大理由，為無證移民申請難民庇護，日前遭當局以移民詐欺和共謀移民詐欺兩條罪名起訴。(美聯社)
新州墨瑟郡一對夫妻涉嫌偽造遭到性侵等誇大理由，為無證移民申請難民庇護，日前遭當局以移民詐欺和共謀移民詐欺兩條罪名起訴。(美聯社)

新澤西州墨瑟郡61歲居民阿米爾(Zuwairul Ameer)及其63歲妻子克勞蒂(Claudette Ameer)涉嫌偽造遭到性侵等誇大理由，為無證移民申請難民庇護，日前遭當局以移民詐欺和共謀移民詐欺兩條罪名起訴。

新澤西聯邦檢察官辦公室說，這對夫妻從2007年起在自家經營移民生意，經常杜撰誇大的被迫害故事為客戶申請移民，並故意漏掉簽名以逃避責任。他們每份申請書至少收取1000元費用。

阿米爾因為替一名斯里蘭卡女子申請難民庇護時，在申請書上捏造申請人遭母國警察性侵的情節，而遭聯邦探員逮捕。

2020年5月，該名女子接洽阿米爾，尋求協助取得美國庇護。阿米爾因此杜撰了遭到性侵的內容，但申請人表示並非事實，要求阿米爾刪除。阿彌爾卻對客戶說，不加這一段，移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)不會給她政治庇護。客戶仍堅持要阿彌爾刪掉，阿彌爾表面答應，卻並未照辦。阿米爾將申請表封好，讓客戶遞交給移民局，但故意不在申請書上簽名。

依法，不是申請人親筆填寫的移民申請書，代筆人須自陳姓名地址，並簽名以示負責。

後來移民局官員在審核時發覺異樣。2020年11月，調查人員和申請人接觸，申請人同意配合執法人員調查，透過電話詢問阿米爾如何準備和移民官面談事宜，電話內容全部被調查人員錄音蒐證。阿米爾在電話中坦承未刪除虛假情節，並提到如果沒有加上那段，庇護申請難以獲准。

探員進一步調查發現，克勞蒂也涉嫌造假。從2007年到2022年1月，兩人在五份申請書中誇大申請人遭肢體暴力或性侵迫害事實，另外有三份申請書沒簽名。

今年3月，聯邦調查局探員取得拘捕令，將阿米爾夫婦逮捕。

移民局 庇護 性侵

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