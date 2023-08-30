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抗議核發執照慢 新州大麻業：造成180萬元稅收損失

編譯黃祖綺／綜合報導
新州大麻貿易協會發布報告指出，大麻監管委員會拖延核發營業許可證，阻礙市場發展。圖為新州大西洋城艾格港鎮一家大麻店人員作業情形。(美聯社)
新州大麻貿易協會發布報告指出，大麻監管委員會拖延核發營業許可證，阻礙市場發展。圖為新州大西洋城艾格港鎮一家大麻店人員作業情形。(美聯社)

新澤西州大麻產業陷入困境，新州大麻貿易協會發布的報告指出，負責制定和執行法規的新州大麻監管委員會拖延核發營業許可證，等於是在阻礙市場發展，造成該州大麻業成長緩慢。

根據新州大麻貿易協會的報告，指出因大麻零售店開業延遲，可能造成高達180萬元稅收損失，而大麻監管委員會對於大麻酚的管制及對非法經營者的執法不夠力，也是導致該行業成長緩慢的原因。

大麻監管委員會執行主任布朗(Jeff Brown)則表示，自從2021年12月開始接受大麻業務許可證申請以來，委員會已經收到2177份申請，其中1399份已獲批准，約400份正在處理中。

布朗表示，大麻監管委員會原本應在30天內批准條件許可證申請，並在90天內批准年度許可證申請，但由於申請案件數量太多，批准時間才會延長到三到六個月。

布朗也表示，市政批准問題、房地產問題以及申請人未回覆相關問題等，通常是時間被拖延的原因。新州目前有37家休閒用大麻商店，以及13家提供醫用大麻商店，預計到2023年底將有50家休閒用大麻商店，而在2022年4月就開設了12家成人用大麻商店。

據委員會的數據，2023年前兩個財政季度的休閒用大麻銷售額約為3.06億元，銷售稅收1880萬元。新州大麻貿易協會估計，今年合法大麻銷售只有約3839萬元稅收，遠低於其他規模相似且可合法銷售的州。不過，布朗認為新州大麻市場可望在未來一年達到10億元。

斯托克頓大學(Stockton University)一項調查發現，30%新州大麻用戶是透過非法管道購買大麻，其中18%的人稱價格是他們選擇非法途徑的原因，而多數受訪者表示，透過非法管道是因為附近沒有合法的商店購買。

新州大麻貿易協會發布報告指出，大麻監管委員會拖延核發營業許可證，阻礙市場發展。圖...
新州大麻貿易協會發布報告指出，大麻監管委員會拖延核發營業許可證，阻礙市場發展。圖為新州大西洋城艾格港鎮一家大麻店人員作業情形。(美聯社)

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