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新州海灘填沙 砸5000萬元預算創新高

編譯徐薏茹／綜合報導
一輛推土機正將沙子填回新州則西海岸。新澤西州政府新年度預算包括撥給「海岸保護基金」5000萬元，購沙填補海灘。(美聯社)
一輛推土機正將沙子填回新州則西海岸。新澤西州政府新年度預算包括撥給「海岸保護基金」5000萬元，購沙填補海灘。(美聯社)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)簽署的新年度預算包括撥給「海岸保護基金」(Shore Protection Fund)5000萬元，創下該州新高紀錄。新州官員表示，這筆經費主要用於填補海岸的沙子。新州計畫在未來兩年耗資2億元陸續抽取超過1220萬立方碼的沙子填補海灘。

近幾年來新州約130哩的海岸線侵蝕率愈發嚴重，部分是因為氣候變遷導致風暴變得更強烈。

在聯邦政府幫助下，澤西海岸(Jersey Shore)沿岸城鎮開始填補海岸工作，保持充足的沙子能在夏季吸引遊客前往海邊，還能保護濱海區的房屋降低水災風險，並在惡劣天氣來襲時保護沿海城鎮。

沙子填補工作由地方、州、聯邦稅金負擔，通常由新州環保局和美國陸軍工兵團(The U.S. Army Corps of Engineers)負責。

支持填沙工作的包括海岸屋主、地方鎮長與其他官員，他們表示受惠於聯邦海岸計畫的區域，在珊迪颶風(Hurricane Sandy)侵襲期間的情況比沒有計畫支援的區域還好，支持者還認為新州也從每年夏天海岸觀光帶來的經濟效益獲得許多好處。

但批評方如衝浪者基金會(Surfrider Foundation)與其他環保團體則強調，新州應該尋求替代方案，例如撤離或利用生活海岸線(living shorelines)，以脫離長期以來仰賴的填補週期，此外，隨著侵蝕作用加劇，以及頻繁的風暴，往後填沙的成本只會更高。

衝浪者基金會中大西洋政策經理戈孚(Matt Gove)表示，比起大規模的沙子填補工程，他更希望納稅人的錢用於回購、從海岸遷回的計畫、以及保衛海岸的自然解方。

美國陸軍工兵團費城區發言人羅切特(Steve Rochette)表示，新州大部分已開發海岸皆已進行沙子填補工作，研究證實填沙有效。

新州 新澤西州 費城

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