新州3戶移民家庭在邊界被拆散 獲准向聯邦政府提告

聯邦地方法官席普日前裁定，三戶住在新澤西州的移民家庭，在邊界遭遇骨肉分離，可向聯邦政府興訟。圖為在美墨邊界尋求庇護的移民。(美聯社)

聯邦地方法官席普(Michael Shipp)日前裁定，三戶住在新澤西州 的移民家庭 ，在前總統川普治下進入美國尋求庇護，卻在邊界遭遇骨肉分離，可向聯邦政府興訟。

「NJ.com」報導，拜登 政府要求聯邦地區法院法官席普駁回這些民事訴訟，理由是該法院對此事並無司法管轄權，但遭席普拒絕。移民家庭提告指控官方蓄意造成他們情緒低落、兒童遭綁架、失職等罪名，席普同意他們的訴訟得進行下去。

聯邦地區法院在長39頁的判決書中寫道，三戶家庭透過其律師「合理指控」，拆散其家庭的政策，目的是想「讓父母及孩子心生恐怖，以便其他中美洲家庭不敢來美國」。

川普政策由2017年7月到2021年1月導致大約5600名兒童與其家人分散。拜登政府雖譴責這項政策，但質疑這些因情緒低落而尋求賠償的官司。

聯邦地方法官席普。(參院檔案)

這些家長透過口譯員表示，判決讓他們釋懷。

移民拉斐爾表示，他在邊界被迫與當時12歲的兒子分散37天，「當時政府由我奪走兒子，我抱抱他，跟他講要信上帝，堅強起來。上帝最終回應我們的祈禱」。拉斐爾一家現住在翠登市(Trenton)。

法院檔案指出，拉斐爾之父及叔伯因土地糾紛，被人砍頭，他跟兒子也受到性命威脅，於是帶著兒子2018年6月逃離瓜地馬拉。

「勞恩斯坦公共利益中心」(Lowenstein Center for the Public Interest)主任凱薩琳‧魏斯(Catherine Weiss)表示，樂見新澤西的聯邦地區法院加入全國其他地區法院，揚棄政府就這類案子的論調；熱切希望為委託人爭取到正義，尤其感謝法院快速判決。

魏斯表示，這件民事訴訟在新澤西州首見。拜登政府本來開始與這三戶及其他移民家庭展開妥協，只是後來改變心思。

司法部對新澤西的聯邦地方法院判決不予回應。