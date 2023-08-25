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備份儲存裝置弄丟了 新州傑佛遜櫻桃山「病患個資」恐外洩

編譯尤寶琪／綜合報導
新州傑佛遜櫻桃山醫院近期向病患發出警告，可能發生資訊洩漏事件。(路透)
新州傑佛遜櫻桃山醫院近期向病患發出警告，可能發生資訊洩漏事件。(路透)

新州傑佛遜醫療系統(Jefferson Health)發出聲明，指出傑佛遜櫻桃山醫院(Jefferson Cherry Hill Hospital)恐發生資訊洩漏事件，並在上周開始向個資可能遭洩漏的患者發出警告。

傑佛遜醫療系統表示，一名員工在6月15日進行維護工作時發現丟失了一個攜帶式備份儲存裝置；傑佛遜醫療系統在聲明中指出：「傑佛遜已確定此儲存裝置中可查看的受保護醫療訊息包括姓名、出生日期、醫療紀錄編號、研究日期，某些人還包括了郵寄地址。」

聲明中補充指出，「沒有適當的憑證、特定軟體系統和附加技術，就無法查看診斷結果、電話號碼、社會安全號碼、保險或駕駛執照號碼以及實際檢查結果掃描。」

英國IT安全公司Sophos報告指出，2020年到2021年之間，針對醫療保健行業的網路攻擊幾乎增加了一倍；專家指出，且自此之後，針對美國醫院的網路攻擊變得更加頻繁。

CentraState Medical Center和Hackensack Meridian Health也名列新州2019年以來，遭受到網路攻擊的醫療業者。

傑佛遜醫療系統也鼓勵傑佛遜櫻桃山醫院病患，要查看自己的信用報告；若有疑問，請撥打免費電話(833) 627-2796查詢。

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