我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

拒拉丁裔視訊 米爾維爾法院挨批歧視

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州檢察長辦公室日前提出一起公民權訴訟，指控米爾維爾市法院歧視拉丁裔被告，拒絕他們視訊出庭的機會。(取材自新澤西州檢察長辦公室官網)
新澤西州檢察長辦公室日前提出一起公民權訴訟，指控米爾維爾市法院歧視拉丁裔被告，拒絕他們視訊出庭的機會。(取材自新澤西州檢察長辦公室官網)

新澤西州檢察長辦公室日前提出一起公民權訴訟，指控米爾維爾(Millville)市法院歧視拉丁裔被告，拒絕他們視訊出庭的機會，米爾維爾市律師回應說，新州司法系統對法院的運作方式負責。

指控稱，去年6月至12月期間，米爾維爾法院官員要求「被視為或者本身是西語裔」的訴訟當事人必須親自出庭，不准以視訊出庭，指控稱這一做法剝奪這些訴訟當事人平等參與視訊法庭訴訟的機會，並違反「新澤西州反歧視法」(Law Against Discrimination)。

根據州法律，法院對所有實體與視訊應訊均須提供口譯員服務。

米爾維爾市律師律師羅素(Brock Russell)發布聲明回應，市政府任命市法院的法官與其他職員，但州司法系統負責監督法院運作。

羅素指出，新州最高法院2017年採用全州通行的「語言使用計畫」(Language Access Plan)，確保出庭的所有人都能平等獲得翻譯服務，此外，所有市法官與法院人員均接受州司法系統的定期訓練，確保遵守該計畫。

羅素稱，是否嚴守計畫由州司法系統監督，而非地方政府，指出市法院人員對司法指揮鏈(chain of command)負責。

州司法系統發言人表示，辦公室對米爾維爾市的聲明不予置評。

檢察長辦公室公民權利處在前米爾維爾市法院法官韋澈(Jason Witcher)公開指控法院有歧視情況後展開調查。調查結果發現，該市西語裔姓氏的被告被安排親自出庭的比例大約是非西語裔姓氏被告的兩倍。

新澤西州 歧視 新州

上一則

美京博雅苑 秋季課後輔導8/28開課

下一則

選務工作訴訟 哈里斯縣暫獲勝

延伸閱讀

前亞太助卿羅素：台灣已建立不對稱外交防禦價值

前亞太助卿羅素：台灣已建立不對稱外交防禦價值
NBA／談布萊恩、詹姆斯私下差別 羅素：Kobe沒和我說過話

NBA／談布萊恩、詹姆斯私下差別 羅素：Kobe沒和我說過話
愛達荷醫師轉介赴外州墮胎 法官禁起訴：侵犯醫療人員言論自由

愛達荷醫師轉介赴外州墮胎 法官禁起訴：侵犯醫療人員言論自由
下車關切迷童被反綁架 阿拉巴馬女大生被踢爆說謊

下車關切迷童被反綁架 阿拉巴馬女大生被踢爆說謊

熱門新聞

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47
新罕布夏州熱門景點弗蘭科尼亞瀑布(Franconia Falls)下的溪流。(美聯社)

全家同遊新罕布夏熱門瀑布景點 母為救失足兒子溺水亡

2023-08-16 16:42

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢