拒拉丁裔視訊 米爾維爾法院挨批歧視

新澤西州檢察長辦公室日前提出一起公民權訴訟，指控米爾維爾市法院歧視拉丁裔被告，拒絕他們視訊出庭的機會。(取材自新澤西州檢察長辦公室官網)

新澤西州 檢察長辦公室日前提出一起公民權訴訟，指控米爾維爾(Millville)市法院歧視 拉丁裔被告，拒絕他們視訊出庭的機會，米爾維爾市律師回應說，新州 司法系統對法院的運作方式負責。

指控稱，去年6月至12月期間，米爾維爾法院官員要求「被視為或者本身是西語裔」的訴訟當事人必須親自出庭，不准以視訊出庭，指控稱這一做法剝奪這些訴訟當事人平等參與視訊法庭訴訟的機會，並違反「新澤西州反歧視法」(Law Against Discrimination)。

根據州法律，法院對所有實體與視訊應訊均須提供口譯員服務。

米爾維爾市律師律師羅素(Brock Russell)發布聲明回應，市政府任命市法院的法官與其他職員，但州司法系統負責監督法院運作。

羅素指出，新州最高法院2017年採用全州通行的「語言使用計畫」(Language Access Plan)，確保出庭的所有人都能平等獲得翻譯服務，此外，所有市法官與法院人員均接受州司法系統的定期訓練，確保遵守該計畫。

羅素稱，是否嚴守計畫由州司法系統監督，而非地方政府，指出市法院人員對司法指揮鏈(chain of command)負責。

州司法系統發言人表示，辦公室對米爾維爾市的聲明不予置評。

檢察長辦公室公民權利處在前米爾維爾市法院法官韋澈(Jason Witcher)公開指控法院有歧視情況後展開調查。調查結果發現，該市西語裔姓氏的被告被安排親自出庭的比例大約是非西語裔姓氏被告的兩倍。