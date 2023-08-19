疑涉音樂節炸彈案 賓州男被起訴

賓州一名53歲男子涉嫌計畫炸彈攻擊當地頗負盛名的Musikfest音樂節活動，雖然最後並未付諸實行，但還是遭有關當局逮捕起訴。(美聯社)

賓州 一名53歲男子最近參與一起當地音樂節炸彈攻擊計劃，最終並未付諸實行，但他因先前曾參與該州東北部伯利恆市(Bethlehem)至少四起爆炸行動的引爆裝置製作，遭有關當局起訴。

聯邦及地方執法人員8月4日突襲鮑文(Robert L. Bowen Jr.)位於伯利恆市的住家，發現製作炸彈的材料、兩枚改裝手榴彈、甲基苯丙胺、海洛因等毒品 以及簡易自製手槍(zip gun)，他因此被指控持有大規模殺傷性武器及相關罪名。

北安普頓郡地方檢察官霍克(Terence Houck)表示，調查人員得到線人舉報後持搜索令前往鮑文住家，發現並沒收相關物品。

法庭文件顯示，這次突擊式搜索的關鍵是，當局得知鮑文曾積極參與炸彈攻擊伯利恆地區年度音樂節Musikfest的計畫，在掌握消息隔天就前往鮑文住處搜索。幸好炸彈攻擊行動並未付諸實施，Musikfest活動14日順利結束。

霍克說，由於有關當局很快動員並順利逮捕嫌犯，但目前還無法了解鮑文動機與意圖。

有關當局7月初接獲密報，鮑文在伯利恆地區一座橋下引爆一枚炸彈，同月稍後，有人舉報鮑文引爆第二枚炸彈；此外，鮑文還在離費城 約50哩外、一個7萬7000人的未透露地名的社區又進行了另外二次爆炸，所幸都無人受傷。

第五次炸彈引爆則計畫在鮑文住處附近進行，居民的門鈴攝影鏡頭捕捉到第五次引爆過程，畫面顯示有人騎機車，在爆炸發生之前將某樣東西放在一輛車子下方。有關單位未公布發生日期。