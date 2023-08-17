奧本海默及多位原子彈科學家 曾居住新州北部小鎮

文藝氣息濃厚的新澤西州博根郡利奧尼亞行政區。(Borough of Leonia官網)

歷史傳記電影「奧本海默 」(Oppenheimer)熱映，當初科學家匯聚的新澤西北部小鎮也數度出現在場景中，可能帶動一波觀光熱潮。

美國陸軍研發原子彈的機密「曼哈頓 計畫」(Manhattan Project)，吸收各地菁英，尤其是新澤西州 的優秀人才。

許多參與「曼哈頓計畫」的科學家來自普林斯頓大學和哥倫比亞大學，1930年代，著名的物理學家愛因斯坦(Albert Einstein)與費米(Enrico Fermi)分別逃離獨裁者希特勒(Adolf Hitler)和墨索里尼(Benito Mussolini)魔掌後，曾各自在這兩所精英大學任教。

1939年，希特勒開始席捲歐洲，原子分裂和製造炸彈的軍備競賽悄然展開，正如「奧本海默」片中描述，所有研發都指向新墨西哥州的「三一」核試驗場(Trinity test site)。

奧本海默(J. Robert Oppenheimer)曾在普林斯頓生活多年，擔任頂尖研究機構高等研究所(Institute for Advanced Study)所長，1967年在當地去世；「奧本海默」劇組在新澤西州部分著名的實際地點取景拍攝，其中包括他生前經常出沒的地方。

然而，觀眾透過戲院的大銀幕，並不會看到太多關於新澤西州與原子彈理論基礎的關聯，該理論奠基於哥倫比亞大學的一群科學家，其中許多人住在文藝氣息濃厚的博根郡(Bergen County)行政區利奧尼亞(Leonia)。

1930年代末期到1940年代初葉，利奧尼亞曾是許多曼哈頓計畫科學家的住所，包括費米及另外三位諾貝爾獎桂冠，分別是尤里(Harold Urey)、利比(Willard F. Libby)，以及瑪麗亞‧格佩特–梅耶(Maria Goeppert Mayer)。

博根郡歷史學者布朗(David Braun)表示，「利奧尼亞距離紐約市很近，可搭乘鐵路、渡輪或汽車通勤，許多人往返兩地，在充實的知識職場與愜意的寧靜生活之間穿梭。」