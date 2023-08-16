德拉瓦警槍殺吸毒男 百萬元和解

30歲男子摩西2021年不服攔檢遭德拉瓦州新堡郡警察擊斃。(警方視頻截圖)

德拉瓦州 新堡郡(New Castle County)警察2021年值勤時開槍擊 斃有販毒前科又不服攔檢的30歲男子摩西(Lymond Moses)，遭死者家屬提告，郡政府同意以105萬元和解。

美聯社報導，2021年1月13日凌晨1時多，摩西開車衝向三名攔檢警察，被其中一人開槍擊中頭部死亡。

摩西家屬控告警員艾拉迪(Roberto Ieradi)、艾利斯(Robert Ellis)及史維尼-瓊斯(Sean Sweeney-Jones)執法過當導致人民枉死，也控訴郡政府未把警察訓練好。

辯護律師說，執法員警開槍有理，摩西之死是他自己行為所造成。德拉瓦州檢察長下令調查，報告結論也說，員警當時的反應有依據。

郡政府委任的律師麥肯(David MacMain)六月審判時對法官說，「那晚，摩西做出一連串糟糕的決定。」

摩西家族的律師易格偉(Emeka Igwe)控訴，摩西被「流氓警察」「謀殺」，應由陪審團決定，這三名警察和郡政府是否該受到究責。

原告家族代表7月21日簽署和解書，同意放棄對三名被告究責。和解內容不表示郡政府有錯或應該負責。

警察隨身錄影紀錄顯示，員警發現摩西的車子停在路邊，引擎未熄火、車內燈也亮著，失去意識的摩西坐在駕駛座上。檢驗報告指出，當時摩西體內的芬太尼含量，超過足以致命劑量100倍。警察把他驚醒後，他大喊「我媽就住這兒！你們幹嘛吵醒我？」

警察說他們在找失竊車輛，「你車上滿是大麻 味，請下車。」摩西不從，開車就溜，警察開車追趕，很快就把他逼到死巷。摩西把車子掉頭，衝向警察。艾拉迪對他吼道：「別幹蠢事！」

摩西卻猛踩油門，衝向艾拉迪左側的時候，艾拉迪對著車子開了一槍，車子經過面前時，又開一槍。

摩西踩油門時，史維尼-瓊斯也舉槍瞄準車子，但沒開槍。摩西的車子撞上艾拉迪的警車時，艾利斯也開槍。