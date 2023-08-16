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火光沖天 賓州房屋爆炸5死

編譯俞仲慈／綜合報導
賓州西部的阿雷根尼郡一處社區，12日發生房屋爆炸，有三棟房屋全毀，造成五人死亡並波及十多棟建築物受損。(美聯社)
賓州西部的阿雷根尼郡一處社區，12日發生房屋爆炸，有三棟房屋全毀，造成五人死亡並波及十多棟建築物受損。(美聯社)

賓州西部的阿雷根尼郡(Allegheny)一處社區，12日上午發生房屋爆炸，有三棟房屋全毀，造成五人死亡並波及十多棟建築物受損。

據美聯社報導，12日上午10時30分左右，位於匹茲堡以東約20哩的一處社區發生爆炸，阿雷根尼郡發言人唐斯(Amie Downs)表示，由於爆炸威力驚人，不但將發生爆炸的房屋夷為平地，還波及兩棟房屋引發火災，並有居民受困廢墟，包括阿雷根尼郡和威斯特摩蘭郡(Westmoreland)總共動員18支消防隊，並調派水車支援滅火。

撲滅火勢後，警消人員清理現場，發現四位成年人和一位青少年不幸罹難，阿雷根尼郡消防緊急服務副主任因巴利納(Steve Imbarlina)表示，有三位傷者送醫急救，其中兩人已經出院，另一人傷勢危急。 

因巴利納表示，後續調查工作包括多項法醫檢驗，「過程緩慢且漫長」，可能持續「數月甚至數年」之久，普拉姆(Plum Borough)警局局長康利(Lanny Conley)也強調：「請給我們時間處理，並向罹難者家屬致意，給他們空間面對這場悲劇。」

天然氣供應商Peoples Gas針對爆炸現場的地下和空中，進行瓦斯外洩檢查後，總裁胡瓦(Michael Huwar)表示：「我們的系統運作正常。」不過謹慎起見，瓦斯和電力系統暫時關閉，當地官員13日表示已擬定時間表，受災現場除少數住宅外，所有住宅都會陸續恢復供氣。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)表示他和妻子「為受害家屬祈禱」，並向承諾「在重建過程中仍會全力支持」。另外，阿雷根尼郡行政首長菲茨杰拉德(Rich Fitzgerald)也表達哀悼之意：「這無疑是悲傷的一天和悲傷的時刻，不僅對居民，對社區和整個地區所有人皆是如此。」

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