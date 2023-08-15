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車禍頻傳 賓州東南地區交通局加強員工培訓

編譯陳韻涵／綜合報導
過去20天內，賓州東南地區交通局多輛公車與電車涉及八起重大車禍，導致1死、40多傷，州府與聯邦當局14日起對所有雇員進行「強化安全」訓練。(SEPTA官方臉書)
過去20天內，賓州東南地區交通局多輛公車與電車涉及八起重大車禍，導致1死、40多傷，州府與聯邦當局14日起對所有雇員進行「強化安全」訓練。(SEPTA官方臉書)

賓州東南地區交通局(SEPTA)14日開始對所有雇員進行「強化安全」訓練，聯邦監管單位則將介入並正式審查SEPTA的安全章程。

過去20天內，SEPTA的多輛公車與電車涉及八起重大車禍，其中有一人死亡、40多人受傷，促使州政府與聯邦當局決定加強審查。

官員表示，每天約有10%的SEPTA公車和電車操作員會被抽調前往受訓，乘客因此會感受到些許延誤。

SEPTA發言人布施(Andrew Busch)表示：「我們預計，受影響的主要服務會在頭兩、三周出現，之後情況將會漸入佳境。」

另一方面，聯邦運輸管理局(FTA)表示將會詳細檢核SEPTA的安全「規章、措施和程序」，這也是FTA過去五個月來第二次對SEPTA表達關切。

FTA於10日透過書面信件，告知SEPTA總經理兼執行長理查茲(Leslie S. Richards)，以及賓州運輸廳(PennDot)廳長卡洛爾(Michael Carroll)，PennDot對賓州鐵路運輸運營，負有主要監督責任。

信中提及，FTA官員已與理查茲及其他SEPTA高層討論一系列重大車禍，包括今年7月底一周內發生的五起事故，而「SEPTA至今都未採取有效措施，來避免或處理持續的意外狀況」。

FTA 坦言，儘管SEPTA採取措施改善安全，仍將檢驗「情況的嚴重性」，要求SEPTA建立「穩健的安全文化」。

理查茲在宣布訓練的聲明中表示：「客戶和員工的安全，始終是我們的首要之務，我們正加倍努力。近期發生的一系列事故，讓我們以批判眼光進行內部審查，確保我們每天都擁抱安全的核心價值。」

布施則表示，SEPTA所有員工，包括總部職員，早晚都會接受安全訓練，總共需時約八周。

獨立的國家運輸安全委員會(NTSB)已正式立案調查上月27日發生的電車失控事故，一輛未營運的SEPTA電車載著一名技師駛出機廠，撞上一輛休旅車(SUV)，接著撞進費城西南部一棟歷史住宅一樓，PennDOT與FTA也參與這項調查。

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