露營車爆胎撞貨車 賓州公路車禍5死

賓州81號州際公路發生死亡車禍，一輛露營車因為爆胎失控撞上對向的貨櫃車，造成露營車車上五名人員以及一隻狗死亡。(美聯社)

賓州 州際公路發生一起死亡車禍，一輛露營車(RV)因為爆胎失控與對向的貨櫃車相撞，造成露營車車上五名人員以及一隻狗死亡。

9日晚間的這起死亡車禍發生在位於富蘭克林郡(Franklin County)的81號州際公路(Interstate 81)，事故時間發生在東部時間晚間9點，賓州州警表示，這輛露營車後方附掛一輛拖車，貨櫃車(tractor trailer)則拖著雙拖車。兩部車在賓州中部的格林鎮(Greene Township)的公路北向車道相撞，當地距離哈立斯堡(Harrisburg)西南方約50哩。

根據州警初步調查結果指出，當時這輛往南行駛的露營車，左前方輪胎發生爆胎，結果造成車輛穿越中間的分隔島並衝進北向車道，接著就與這輛貨櫃車相撞。

警方在10日公布露營車上死者名單，全部都是來自隔壁道芬郡(Dauphin County)的密德鎮(Middletown)居民，分別為Donald Molander、Kimberly Molander、Miranda Molander、Dane Molander，不過，年齡尚無法得知。至於貨櫃車駕駛則是來自西維吉尼亞州 (West Virginia)馬丁斯堡(Martinsburg)的夏德(James Shade)。

另外，一隻狗也在這次車禍中喪生。