我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

露營車爆胎撞貨車 賓州公路車禍5死

編譯莊瑞萌／綜合報導
賓州81號州際公路發生死亡車禍，一輛露營車因為爆胎失控撞上對向的貨櫃車，造成露營車車上五名人員以及一隻狗死亡。(美聯社)
賓州81號州際公路發生死亡車禍，一輛露營車因為爆胎失控撞上對向的貨櫃車，造成露營車車上五名人員以及一隻狗死亡。(美聯社)

賓州州際公路發生一起死亡車禍，一輛露營車(RV)因為爆胎失控與對向的貨櫃車相撞，造成露營車車上五名人員以及一隻狗死亡。

9日晚間的這起死亡車禍發生在位於富蘭克林郡(Franklin County)的81號州際公路(Interstate 81)，事故時間發生在東部時間晚間9點，賓州州警表示，這輛露營車後方附掛一輛拖車，貨櫃車(tractor trailer)則拖著雙拖車。兩部車在賓州中部的格林鎮(Greene Township)的公路北向車道相撞，當地距離哈立斯堡(Harrisburg)西南方約50哩。

根據州警初步調查結果指出，當時這輛往南行駛的露營車，左前方輪胎發生爆胎，結果造成車輛穿越中間的分隔島並衝進北向車道，接著就與這輛貨櫃車相撞。

警方在10日公布露營車上死者名單，全部都是來自隔壁道芬郡(Dauphin County)的密德鎮(Middletown)居民，分別為Donald Molander、Kimberly Molander、Miranda Molander、Dane Molander，不過，年齡尚無法得知。至於貨櫃車駕駛則是來自西維吉尼亞州(West Virginia)馬丁斯堡(Martinsburg)的夏德(James Shade)。

另外，一隻狗也在這次車禍中喪生。

賓州 西維吉尼亞州

上一則

玉山升學講座 建議申請大學提早準備

下一則

喬治亞理工美式足球場 改名現代球場

延伸閱讀

阿茲海默新藥Leqembi 部分私人保險不給付

阿茲海默新藥Leqembi 部分私人保險不給付
賓州擁槍家暴者槍枝沒收率僅13% 明顯執法不力

賓州擁槍家暴者槍枝沒收率僅13% 明顯執法不力
賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的

賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的
賓州預算僵局結束 州長簽署455億元案

賓州預算僵局結束 州長簽署455億元案

熱門新聞

芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

2023-08-11 10:57
97歲的歐仲良(前)很開心兒子歐國雄(後)終於可以卸下餐館重擔，享受退休生活。(特派員黃惠玲／攝影)

老店消失 芝華埠七寶熄燈 經典鮮蝦雲吞麵將成歷史

2023-08-09 11:28
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
夏威夷州茂宜島野火死亡總數11日攀升至80人。（Hawai'i Department of Land and Natural Resources/Handout via 路透）

夏威夷茂宜島野火增至80死 創州史最慘天災紀錄

2023-08-12 05:56

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現