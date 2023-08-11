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依「銀行客服」來電操作 新州男被詐騙2.4萬

記者顏伶如／綜合報導
新澤西州居民柯比的摩根大通銀行帳戶遭詐騙2萬4000元，向銀行投訴後，仍無法討回被騙款項。(Getty Images)
新澤西州居民柯比的摩根大通銀行帳戶遭詐騙2萬4000元，向銀行投訴後，仍無法討回被騙款項。(Getty Images)

住在新澤西州梅波伍德(Maplewood)的54歲居民柯比(Todd Kirby)身為摩根大通銀行(JPMorgan Chase)客戶已25年，知道如何辨別詐騙手段，小心謹慎對照所有資料以及銀行客服電話號碼，卻還是淪為受害者，損失2萬4000元。柯比向摩根大通銀行投訴，仍無法討回被騙款項。

今年6月6日，柯比收到摩根大通簡訊通知，詢問是否有轉帳4000元給TD銀行(TD Bank)。他先查看簡訊是否有可疑之處，發現一切都沒問題，便回答「沒有」。幾分鐘後，他收到來自 (800) 935-9935的電話，號碼與摩根大通簽帳卡背後所印的客服電話一模一樣，因此接聽了電話。

接下來90分鐘通話裡，柯比說，電話那頭的人表現得非常專業，甚至提醒他要注意詐騙。不料他照著步驟配合操作，依照指示關閉支票帳戶、存款帳戶並且重新開戶，還將換發新的簽帳卡，但後來一直沒收到簽帳卡，到6月9日發現被騙，結果損失帳戶裡的存款共計2萬4000元。

柯比立即向摩根大通銀行通報請求協助，但在6月13日遭到拒絕。他帶著資料到分銀求助，還是遭到拒絕。

他說，想要第三次舉報遭到詐騙，卻被告知已經結案。他說，摩根大通應該承擔責任，因為簡訊資料、來電電話都與摩根大通客服一樣，消費者盡到檢查責任之後出事，「你們竟然不會保護我，這是真的嗎？」

摩根大通銀行不願評論為何回絕柯比第一次提出的詐騙通報，也不願評論為何沒有凍結柯比資金被匯入的可疑帳戶。

摩根大通銀行發言人說，呼籲所有客戶不要理會聲稱是銀行打來的，要求動用金錢或取得銀行帳戶資料的電話或寄發簡訊、網路通知，「貨真價實的銀行機構不會提出這些要求，但詐騙分子則會」。

摩根大通 柯比 詐騙

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