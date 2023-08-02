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新州副州長奧利佛病逝 享壽71歲

記者胡玉立、編譯俞仲慈／綜合報導
新澤西州副州長希拉•奧利佛(右2)1日病逝，享壽71歲。圖為2012年奧利佛擔任眾議會議長期間，至颶風災區視察。(美聯社)
新澤西州副州長希拉•奧利佛(右2)1日病逝，享壽71歲。圖為2012年奧利佛擔任眾議會議長期間，至颶風災區視察。(美聯社)

新澤西州副州長、新州首位擔任眾議會議長的非裔女性希拉·奧利佛(Sheila Oliver)，7月31日上午因病送醫，1日在醫院病逝，享壽71歲。

奧利佛家人1日聲明表示，人們將記住奧利佛「為提升社區水平的不懈努力，記住她對新州人民的許諾」，聲明並未說明死因。

奧利佛是新州東奧倫治(East Orange)長期居民，民主黨人，連任新州眾議會議員長達16年，於2010年成為新州歷史上，首位擔任州議會議長的非裔女性；新州議會素來由男性主導。

奧利佛在2017年與新州州長候選人墨菲(Phil Murphy)搭檔參選，成功當選。2018年起擔任新州第二把交椅、副州長職務，也是第一位擔任全州公職的非裔女性，並身兼新州社區事務廳負責人，主導協調州政府對城鎮地方的援助計畫，並依法監督執行成效。

墨菲夫婦在義大利擁有一棟別墅，因此前往義大利度假兩周，由奧利佛擔任代理州長，原本預計8月13日結束假期；發言人表示，墨菲將在幾天內返回新州。

奧利佛31日上午送入醫院病故，依州憲法規定，領導全州職責轉交參議會議長史卡塔里(Nick Scutari)。

在各方湧現的哀悼中，墨菲聲明指出，「奧利佛在各方面都是開路先鋒。2017年我選擇她當競選搭檔時就知道，她數十年公共服務是我的理想合作夥伴。那是我做過最好的決定。」新州民主黨主席瓊斯(LeRoy Jones) 稱她是「深具代表、多樣性和進步的真正偶像」。

奧利佛曾被視為墨菲的潛在繼任者；但近幾個月，與她關係密切的人都意識到她面臨健康問題，她也很少出現在公共場合。

奧利佛生於紐瓦克，她常談到自己在公校就讀的成長經歷。在議會期間，她以能有效引導有爭議的立法聞名；今年2月，奧利佛曾在新州遭槍殺的30歲女議員德溫佛爾(Eunice Dwumfour)追悼會發表悼詞，講述自己也經常獨自走上一條同樣無人涉足的政治道路，她敦促大家「不要忘記她在這30年經歷了什麼」。

新澤西州副州長希拉·奧利佛1日病逝。(美聯社)
新澤西州副州長希拉·奧利佛1日病逝。(美聯社)

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