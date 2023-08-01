上訴期已過 賓州6貧困學區經費不公定案

法院2月裁決，賓州公立學校的經費制度違反貧窮學區學生的憲法權利，州議會決定不提出上訴，但貧窮學區的經費是否有著落，仍是大問題。(美聯社)

法院2月裁決，賓州 公立學校的經費制度違反窮學區 學生的憲法權利，上訴期限已過，顯示州議會決定不上訴，但提訟學區的經費是否有著落，仍是一大問題。

有色人種促進協會(NAACP)、賓州六學區、賓州鄉間與小規模學校協會2016年委請公益法律中心、教育 法律中心與O'Melveny & Myers律師事務所的律師提告。律師說，法院作出裁決而議會決定不上訴，表示法律途徑已走完，州議會應尊重法院，針對教育經費分配不公的問題，提出具體解決方案。

原告方說，這六學區的公立學校教育經費，比法定少了46億元，這還不包括特殊教育、校舍興建與維修，和其他教育設施「該給而未給」的經費。

但支持原告的州長夏皮羅和民主黨州議員，也提不出「補足經費」方案，根據其他州的經驗，打贏法律戰不表示窮學區很快就會獲得足額的教育經費。

法官在判決書上寫道，房價低、收入低地區的學生，應享有和富裕地區學生一樣的機會與資源的權力被剝奪，這不平等「毫無道理」，違背州政府對學生的義務，也違反平等保護學生的職責。

州議會兩黨正針對預算案當中，是否該編列私立學教與宗教學校補助款，而爭論不休。少數黨共和黨眾議會黨團領袖卡特勒(Bryan Cutler)說，公立學校的問題，不是光用錢就可解決，政府主導的教育體系，應反映學生與家長的意願。