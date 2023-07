假車牌、遮車牌…通行費詐欺 新州去年損失1.17億

進出新州的橋梁、隧道和收費公路,去年通行費損失1億1766萬元。圖為林肯隧道新州威霍肯出入口。(美聯社)

部分新澤西州 和外州駕駛人通過收費車道卻未付或短付通行費的情況嚴重,五大收費機構去年損失1億1766萬元,金額持續增加。

國際橋梁、隧道和收費公路協會(International Bridge, Tunnel and Turnpike Association)執行董事瓊斯(Patrick Jones)說,全美收費機構通行費詐欺 損失占年度通行費收入2%;未付通行費讓守法的駕駛人付出代價,公路維護經費短少。

最新新州 欠收通行費數據涵蓋新州收費高速公路(New Jersey Turnpike)、花園州公園大道(Garden State Parkway)和大西洋城高速公路(Atlantic City Expressway),另牽涉三個跨州機構,包括紐約及新澤西航港局 (Port Authority of New York and New Jersey)以及兩個德拉瓦河(Delaware River)收費橋梁管理局。

新冠疫情爆發以來不想付費的人增加。

常見處罰是針對慣犯暫停車輛登記,目前僅新州收費機構有行使權,管理哈德遜河及德拉瓦河橋梁的跨州機構不包括在內。

通行費詐欺往往經精心設計。

常見手法是用假車牌或刻意遮蓋車牌以躲避攝像頭,紐新航港局警方2022年為此開出2325張罰單。

另有拙劣作弊法。新州一駕駛人將喬治亞州過期車牌貼在自己車牌上,避付通行費達1萬1000元,6月底被捕。

新州收費機構擔心,擴大實施電子收費將導致未付額增加。

賓州、紐約州允許收費機構暫停車輛登記以懲罰未付費駕駛人,但在新州,立法停滯。

州參議員比奇(James Beach)提法案授權交通局處理欠收通行費,並可與外州協商互惠協議。花園大道、新州收費高速公路的外州駕駛人各占29%、46%。

全國駕車者協會(National Motorist Association)主任卡雷拉斯(Steve Carrellas)說,新州收費公路應引用(州)盜竊服務法追究通行費違規,而非另立計畫懲處,以免被冤枉的駕駛人費時證明清白。E-ZPass用戶曾多次針對通行費糾紛向媒體NJ Advance投訴。