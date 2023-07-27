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假車牌、遮車牌…通行費詐欺 新州去年損失1.17億

編譯周芳苑／綜合報導
進出新州的橋梁、隧道和收費公路，去年通行費損失1億1766萬元。圖為林肯隧道新州威霍肯出入口。(美聯社)
進出新州的橋梁、隧道和收費公路，去年通行費損失1億1766萬元。圖為林肯隧道新州威霍肯出入口。(美聯社)

部分新澤西州和外州駕駛人通過收費車道卻未付或短付通行費的情況嚴重，五大收費機構去年損失1億1766萬元，金額持續增加。

國際橋梁、隧道和收費公路協會(International Bridge, Tunnel and Turnpike Association)執行董事瓊斯(Patrick Jones)說，全美收費機構通行費詐欺損失占年度通行費收入2%；未付通行費讓守法的駕駛人付出代價，公路維護經費短少。

最新新州欠收通行費數據涵蓋新州收費高速公路(New Jersey Turnpike)、花園州公園大道(Garden State Parkway)和大西洋城高速公路(Atlantic City Expressway)，另牽涉三個跨州機構，包括紐約及新澤西航港局 (Port Authority of New York and New Jersey)以及兩個德拉瓦河(Delaware River)收費橋梁管理局。

新冠疫情爆發以來不想付費的人增加。

常見處罰是針對慣犯暫停車輛登記，目前僅新州收費機構有行使權，管理哈德遜河及德拉瓦河橋梁的跨州機構不包括在內。

通行費詐欺往往經精心設計。

常見手法是用假車牌或刻意遮蓋車牌以躲避攝像頭，紐新航港局警方2022年為此開出2325張罰單。

另有拙劣作弊法。新州一駕駛人將喬治亞州過期車牌貼在自己車牌上，避付通行費達1萬1000元，6月底被捕。

新州收費機構擔心，擴大實施電子收費將導致未付額增加。

賓州、紐約州允許收費機構暫停車輛登記以懲罰未付費駕駛人，但在新州，立法停滯。

州參議員比奇(James Beach)提法案授權交通局處理欠收通行費，並可與外州協商互惠協議。花園大道、新州收費高速公路的外州駕駛人各占29%、46%。

全國駕車者協會(National Motorist Association)主任卡雷拉斯(Steve Carrellas)說，新州收費公路應引用(州)盜竊服務法追究通行費違規，而非另立計畫懲處，以免被冤枉的駕駛人費時證明清白。E-ZPass用戶曾多次針對通行費糾紛向媒體NJ Advance投訴。

新州 新澤西州 詐欺

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