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費城華埠拒76人隊新球場 要求市議員守承諾

編譯徐薏茹／綜合報導

美國職籃(NBA)費城76人隊(The Sixers)耗資13億元、緊鄰歷史悠久華埠的新球場建案一直受到華埠社區的強烈反對，抗議人士日前在費城中華基督教會堂舉行記者會，要求費城市議員斯奎拉(Mark Squilla)遵守去年12月的承諾，當時他曾表示興建新球場的計畫惟有獲得社區的支持才會繼續推動。

牧師韋恩·李(Wayne Lee)在記者會上說：「我們感謝斯奎拉對社區的承諾，而我們今天只是要求他遵守諾言，因為正如去年的情況，很顯然社區並不想要新球場。」

身為球場建案地區的市議員，斯奎拉擁有費城不成文傳統的「議員特權」，他可透過此特權阻止新球場的建設，也能使其進入批准程序。

社區成員現在開始向斯奎拉施加更多壓力，要求他信守承諾。

斯奎拉則說他理解華埠居民的擔憂，並且「絕對」會遵守諾言，但表示他談論的是周邊所有將受到新球場影響的社區，而不僅僅是華埠社區，「所有社區的利益相關者都扮演相關角色，如果所有社區的利益相關者都反對新球場，那麼就真的很難提出立法。」

他表示提案目前正由建商76 Devcorp的律師起草，但他承諾收到提案後會給社區30天的時間審查，然後才會提出。

斯奎拉說：「還有其他利益相關者參與其中，如果有其他組織簽訂社區福利協議，而影響研究結果表明華埠的這些擔憂可得到緩解，則建案仍可能繼續推動。」

雖然社區成員在記者會中強調他們已對市政府處理新球場相關的程序失去信任，但表示仍然相信斯奎拉會「做正確的事」。

在西費城非裔社區長大的帕爾默說：「如果你做錯誤的事，你將被世人記得的只會是一名摧毀費城150年歷史華埠的政客，這是全國僅存的華埠之一。」

華埠 費城 非裔

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