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2消防員貨輪火災殉職 家屬獲慈善組織財務支援

編譯尤寶琪／綜合報導
本月5日紐瓦克港內「大科斯塔達渥里歐號」貨輪火警，兩名消防隊員在行動中不幸殉職，葬禮13日於紐瓦克聖心聖殿主教座堂舉行。(美聯社)
本月5日紐瓦克港內「大科斯塔達渥里歐號」貨輪火警，兩名消防隊員在行動中不幸殉職，葬禮13日於紐瓦克聖心聖殿主教座堂舉行。(美聯社)

非營利組織「隧道到塔樓」(Tunnel to Towers)基金會宣布，將為兩位在紐瓦克港(Port Newark)貨輪火災中不幸殉職的消防員家庭，提供財務支持。

紐瓦克港「大科斯塔達渥里歐號」(Grande Costa D'Avorio)貨輪5日發生火災，參與救火的49歲消防員布魯克斯(Wayne Brooks Jr.)和45歲消防員阿卡布(Augusto Acabou)，登船救火時不幸受困貨輪之中而喪命；火災時該貨輪載有1200多輛汽車、157個貨櫃。布魯克斯身後留下妻子蜜雪兒和兩個女兒；阿卡布則已訂婚。

「隧道到塔樓」基金會是一個非營利組織，專門位因公殉職的急救人員家屬，提供財務支援；該組織12日宣布，將償還布魯克斯名下的房貸，同時為阿卡布的未婚妻提供財務協助。

根據市政府官員指出，布魯克斯在消防隊服務已長達16年，屬於四號雲梯車第一梯隊(Ladder 4 Tour 1)；阿卡布則服務了近10年，屬於16號幫浦車第一梯隊( Engine 16 Tour 1)。

「這兩位英雄合計為社區服務了超過四分之一個世紀，影響了無數人的生活，」隧道到塔樓基金會董事長暨執行長西勒(Frank Siller)在新聞稿中表示，「這場悲劇提醒我們，沒有所謂的例行出勤一事。消防員每次出動都是冒著生命危險。隧道到塔樓基金會將藉由支助布魯克斯和阿卡布留下的親人，來悼念他們的英勇。」

兩人的犧牲震驚了紐瓦克市，就連總統拜登都親自致電慰問。兩人的葬禮13日於紐瓦克聖心聖殿主教座堂(Cathedral Basilica of the Sacred Heart)舉行，場面備極哀榮。

拜登 蜜雪兒

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