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羅格斯大學與工會達協議 4年加薪1.84億 反罷工議員：開創危險先例

編譯徐薏茹／綜合報導
羅格斯大學三個教職員工會4月初發動罷工後，州府在新的會計年度為羅格斯大學增加數千萬元預算。(取材自臉書)
羅格斯大學三個教職員工會4月初發動罷工後，州府在新的會計年度為羅格斯大學增加數千萬元預算。(取材自臉書)

羅格斯大學(Rutgers University)三個教職員工會4月初發起創校257年來的第一次罷工行動，根據NJ Advance Media報導，校方同意與三個工會訂立新合約，未來四年該校將花費近1億8400萬元。

州長墨菲(Philip Murphy)政府在新的會計年度為羅格斯大學增加數千萬元的州預算，同時提升新州其他公立大學院校的資金。

羅格斯大學發言人表示該校獲得比去年州預算多3300萬元的營運援助資金，可用於支付薪水；全州公立大學院校營運援助資金共增加9500萬元。

羅格斯大學理事會定於10日召開會議，批准新的預算，並決定是否需要調漲學費，該校正面臨赤字問題。

發起罷工的三個工會代表該校9000名教授、兼職講師、研究生、臨床醫師等教職員，由墨菲從中斡旋，與調解人合作終止談判僵局。

墨菲當時強調不希望看到學費上漲，並表明願意考慮使用更多來自稅金的州援助資金支付合約。

最終羅格斯大學與工會雙方對包含全面加薪與額外工作保障的合約達成協議，但新合約將花費多少資金，又將由誰來支付仍是待解決的問題。

根據新的合約協議，在目前每一班級5799元的薪資基礎上，講師將在未來四年加薪44%；博士後研究員的最低薪資增加27.9%；全職教職員與輔導員加薪14%，並提供研究員組成(加入)工會的權利。

羅格斯大學三個教職員工會4月初發動罷工後，州府在新的會計年度為羅格斯大學增加數千...
羅格斯大學三個教職員工會4月初發動罷工後，州府在新的會計年度為羅格斯大學增加數千萬元預算；州眾議員沙芬伯格表示，此舉將開創一個「危險先例」。(取材自臉書)

幾名議員對於給予羅格斯大學更多州援助資金抱持懷疑態度，因為往後每當其他公立學校面臨合約談判時，都會向州政府尋求援助，孟莫斯郡州眾議員沙芬伯格(Gerald Scharfenberger)說這將開創一個「危險先例」，「我已經耳聞其他大學抱怨『那我們呢?』」

新州許多其他的公立大學在今年的州預算聽證會向議員要求更多資金，以應對入學率下降、通膨，以及新冠疫情後續影響等問題。

羅格斯大學三個教職員工會4月初發動罷工後，州府在新的會計年度為羅格斯大學增加數千...
羅格斯大學三個教職員工會4月初發動罷工後，州府在新的會計年度為羅格斯大學增加數千萬元預算。(取材自臉書)

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