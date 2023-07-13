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新州前州長取消「紐新隧道」計畫 墨菲批：50年來最大錯誤

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍新澤西州州長墨菲。(美聯社)
民主黨籍新澤西州州長墨菲。(美聯社)

民主黨籍新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前受訪時指出，新州過去50年來最大的決策錯誤，就是共和黨籍前任州長克利斯蒂(Chris Christie)取消了連接紐約市與新州之間的「門戶隧道計畫」(Gateway Tunnel project)。

墨菲9日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，克利斯蒂2010年決定取消「門戶隧道計畫」興建工程，如果計畫當時沒有喊停，隧道應該在5年前已經完工。

共和黨籍前任新澤西州州長克利斯蒂。(美聯社)
共和黨籍前任新澤西州州長克利斯蒂。(美聯社)

墨菲在訪問中說，現有隧道是在1910年興建，使用多年之下已經出現損壞。他表示，「門戶隧道計畫」規畫在哈德遜河(Hudson River)底下興建兩條新隧道，對於住在新州的通勤民眾來說，將帶來改變遊戲規則的重大影響，但可惜的是計畫被前任州長取消，否則5年前就應該完工啟用。

他指出，將努力完成「門戶隧道計畫」，只不過令人感到難過的是，時程比當初規畫遲了許多。

墨菲說，現在要興建隧道，成本比克利斯蒂擔任州長期間貴了許多。克利斯蒂當年宣布計畫喊停的原因是州政府負擔成本增加。

墨菲指出，雖然現在要花更多錢興建隧道，「但我們別無選擇」。他表示，每天有數以千計通勤者從新澤西州到紐約工作。

拜登政府日前宣布，「門戶哈德遜河隧道計畫」(Gateway Hudson River Tunnel project)在聯邦運輸管理局(Federal Transit Administration，FTA)的資本投資補助項目(Capital Investment Grants)裡，已經進入下一個階段，聯邦政府將提供將近70億元經費，在哈德遜河底下興建往來新州與紐約的通勤隧道。

克利斯蒂發言人說，墨菲執政下的州政府支出增加57%，「他不在乎保護新州納稅人，這點並不讓人感到意外」。

新州 新澤西州 拜登

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