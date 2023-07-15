福爾喜護理及康復中心 舉辦社區健康博覽會

政府官員向福爾喜頒發獎牌，以感謝其為社區活動所做出的貢獻，右2為胡惠霞。

6月29日，福爾喜護理及康復中心（ECHELON Care & Rehabilitation Center）在室外舉行社區健康博覽會（Community Health Fair）活動，得到了相關政府工作部門和參展商們的支持以及各社區居民們的熱情參與。

此次博覽會形式多樣，有專業的護士為到場的老人和居民們免費體檢，進行血糖和血壓篩查，並就檢測結果耐心解答相關問題。福爾喜中心精心準備了可口食物，提供給賓客們享用。博覽會設置了按摩區和香薰區，供參會者免費體驗。此外，當地州和縣政府官員在博覽會上向貢獻卓越的員工頒發了獎牌，以感謝他們為中心和整個社區的辛勤奉獻。

華人 部主任胡惠霞介紹，福爾喜中心是派拉蒙護理中心12家分公司的其中一家，集康復和護理為一體，被聯邦政府醫療保險中心評定為五星級，以服務老年人為主，是以護理、康復、養老、臨終關懷、24小時全職照顧因病失能老人為特色的康養中心。福爾喜中心接受退伍軍人醫療福利、聯邦醫療保險 、醫療補助以及等待醫療補助申請等。

福爾喜中心交通便利，20分鐘車程即可抵達費城華埠 。中心擁有240個床位，內設華人專區，配備多名華語及各地方言翻譯，滿足華人居民語言溝通需求，另有中國廚師烹調中式菜肴，為專區華人供餐。除了為入住的人們提供優質的護理服務和物理康復治療之外，福爾喜中心日常生活還提供打麻將、牌類遊戲、手工製作、庭院園藝等。如需要諮詢任何問題，請聯繫胡惠霞：609-682-4509。