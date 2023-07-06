我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

新州線上博弈 再延長5年

編譯潘勛／綜合報導
新州已通過立法，線上賭博將再延長五年；目前親身到賭場的賭客贏錢，稅率為8%，遠低於線上運彩賭贏的稅率13%。(美聯社)
新州已通過立法，線上賭博將再延長五年；目前親身到賭場的賭客贏錢，稅率為8%，遠低於線上運彩賭贏的稅率13%。(美聯社)

新澤西州立法會6月30日壓倒性通過法案，再延長線上博弈業五年，幾個小時後州長墨菲(Phil Murphy)已簽署該法。

美聯社報導，本法案在州眾議會及參議會過關時，遭逢的阻力可以說最小。

「NJ.com」3日報導，線上博弈2013年由時任州長的克里斯蒂(Chris Christie)簽字立法，允許州內民眾在線上玩虛擬的梭哈、角子老虎機等以往只在賭場可玩的遊戲，連大門都不用出。

線上博弈10年授權屆期，原先法案打算讓它再延長10年。但是在6月27日，州眾議會小組委員會把延長期砍到只剩2年，事先未曾討論也未宣布；此後州議員們多次拒絕說明為何延長期被縮短；翌日延長期定為五年，但也一樣沒有解釋。法案橫生變革，有如迷霧，讓大西洋城(Atlantic City)賭場業深感迷惘。

大西洋城賭場業公會表示，延長足足10年，對業者能成功下去至關重要。

博弈業顧問漢尼根(Daniel Heneghan)表示，法案發生的變化可能已經損害到新澤西州領先全國的線上博弈市場。

漢尼根表示，延展期由10年縮為五年會釋出錯誤訊息，誤導一些有興趣參與線上博弈的公司。

美國博弈公會(American Gaming Association)表示，新澤西州2013年11月開始接受線上下注，大西洋城的賭場業者及線上夥伴由賭客贏得62億9000萬元；這個數字還不包括線上的運動賭博，讓其他五個也允許線上博弈的州瞠乎其後。

2020年新冠疫情伊始，大西洋城各賭場關門達三個半月，咸信線上賭博讓大西洋城維持不倒，疫情後那幾個淡月也一樣，當時很多賭客對外出仍然遲疑。

上周大西洋城業者及政治人物有些揣測，認為州眾議會的舉動，可能代表有意在未來調高能收到的賭博稅稅額。目前親身到賭場的賭客贏錢，稅率為8%，線上運彩賭贏稅率13%，其他線上賭博賭贏稅率15%。

新澤西州 疫情

上一則

推廣夏季旅遊 維州費郡贈「LOVE」雕像給費城

下一則

最新研究：過去20年 伊州孕婦死亡率飆升

延伸閱讀

新州自助加油卡關 法案躺議會

新州自助加油卡關 法案躺議會
榮調加拿大 新州僑社歡送駐紐台北經文處陳珮瑩

榮調加拿大 新州僑社歡送駐紐台北經文處陳珮瑩
奧羅拉賭場遷建定案 芝加哥暢貨中心旁 下半年開工

奧羅拉賭場遷建定案 芝加哥暢貨中心旁 下半年開工
新州參議會通過 未來3年可雇他州教師

新州參議會通過 未來3年可雇他州教師

熱門新聞

至本世紀末，休士頓將成為全美人口第二大城。（KPRC）

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

2023-07-03 15:05
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
290州際公路積水嚴重。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥暴雨 公路積水汽車受困 「危及生命、避免外出」

2023-07-02 14:11
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

2023-07-05 21:38
新榮 Skokie 超市 7/4盛大試業歡迎各界光臨指導

新榮Skokie超市 7/4盛大試業 歡迎各界光臨指導

2023-07-02 01:58
淺灰色的檸檬鯊出現，一口將男子咬傷、拖入水中。（取材自Instagram）

佛州釣客水邊洗手 下秒鯊魚冒出「猛撲狠咬」直接拖下船

2023-07-01 22:46

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」