新州線上博弈 再延長5年

新州已通過立法，線上賭博將再延長五年；目前親身到賭場的賭客贏錢，稅率為8%，遠低於線上運彩賭贏的稅率13%。(美聯社)

新澤西州 立法會6月30日壓倒性通過法案，再延長線上博弈業五年，幾個小時後州長墨菲(Phil Murphy)已簽署該法。

美聯社報導，本法案在州眾議會及參議會過關時，遭逢的阻力可以說最小。

「NJ.com」3日報導，線上博弈2013年由時任州長的克里斯蒂(Chris Christie)簽字立法，允許州內民眾在線上玩虛擬的梭哈、角子老虎機等以往只在賭場可玩的遊戲，連大門都不用出。

線上博弈10年授權屆期，原先法案打算讓它再延長10年。但是在6月27日，州眾議會小組委員會把延長期砍到只剩2年，事先未曾討論也未宣布；此後州議員們多次拒絕說明為何延長期被縮短；翌日延長期定為五年，但也一樣沒有解釋。法案橫生變革，有如迷霧，讓大西洋城(Atlantic City)賭場業深感迷惘。

大西洋城賭場業公會表示，延長足足10年，對業者能成功下去至關重要。

博弈業顧問漢尼根(Daniel Heneghan)表示，法案發生的變化可能已經損害到新澤西州領先全國的線上博弈市場。

漢尼根表示，延展期由10年縮為五年會釋出錯誤訊息，誤導一些有興趣參與線上博弈的公司。

美國博弈公會(American Gaming Association)表示，新澤西州2013年11月開始接受線上下注，大西洋城的賭場業者及線上夥伴由賭客贏得62億9000萬元；這個數字還不包括線上的運動賭博，讓其他五個也允許線上博弈的州瞠乎其後。

2020年新冠疫情 伊始，大西洋城各賭場關門達三個半月，咸信線上賭博讓大西洋城維持不倒，疫情後那幾個淡月也一樣，當時很多賭客對外出仍然遲疑。

上周大西洋城業者及政治人物有些揣測，認為州眾議會的舉動，可能代表有意在未來調高能收到的賭博稅稅額。目前親身到賭場的賭客贏錢，稅率為8%，線上運彩賭贏稅率13%，其他線上賭博賭贏稅率15%。