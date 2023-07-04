榮調加拿大 新州僑社歡送駐紐台北經文處陳珮瑩

陳珮瑩致詞感謝僑社對僑務的支持。(莊榮耀提供)

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩將調任加拿大，擔任新設立的駐蒙特婁辦事處首任處長，新澤西僑界在愛迪生市舉辦歡送晚宴，感謝她對社區的貢獻；晚宴由新澤西中文學校協會和新州 北部美華聯誼會主辦，新澤西州 台灣同鄉聯誼會等17僑社協辦，約50人出席。

陳珮瑩表示，這是她首次擔任僑務工作，感謝新澤西僑社，在過去一年10個月期間的大力支持。

新澤西中文學校協會董事長戴松昌寫下對聯「服務僑界通人和 僑心長繫澤西情」，道出與會來賓的心情，恭喜陳珮瑩榮升；戴松昌表示，蒙特婁是國際民航組織總部所在地，由陳珮瑩去開疆拓土、建立新館，能和國際民航組織有更深層互動，在國際外交上也是很好的突破，也是中華民國 政府對紐約經濟文化辦事處的肯定。

新州北部美華聯誼會會長孫影真表示，陳珮瑩熱心僑務，感謝她對於去年國慶升旗典禮籌備會的指導，與六名前會長和會員代表，致贈陳珮瑩「懋績可風，嘉惠僑界，美華摯友，前程似錦」獎牌，並著手籌備明年春參訪蒙特婁辦事處的計畫。

好心人基金會會長翁雁天致詞感謝陳珮瑩剛上任時候，邀請他去紐約會面，對於好心人基金會多年來對中南美洲邦交國進行的人道救援工作給予肯定，也鼓勵基金會繼續進行各項對外援助計劃。