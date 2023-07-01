新賓州聯手 破獲汽車轉化器偷竊集團

賓州與新澤西州的20多個執法機構合力破獲一個汽車觸媒轉化器竊盜集團。左上角為TDI拖吊場老闆威廉斯，也是竊盜行動首腦，其餘人為拖吊場員工。（巴克斯郡地區檢察官辦公室照片）

當局27日宣布，賓州 與新澤西州的20多個執法機構合力抓捕一個汽車觸媒轉化器(catalytic converters)竊盜集團，該集團偷竊價值達數百萬元的汽車零件。

賓州巴克斯郡(Bucks County)地區檢察官溫特勞布(Matt Weintraub)說明，當局已對10名成人、1名青少年以及一個費城 拖吊場提出指控，控告他們策劃一場大規模行動，偷走該區域約2000個廢氣排放裝置。

位於費城里奇蒙港(Port Richmond)的拖吊公司TDI Towing是贓物觸媒轉化器的主要買家，該公司以每個零件約300元的價格向竊盜集團收購贓物，每周平均購買175個觸媒轉化器。

2020年至2023年，TDI Towing總共向竊盜集團購買約2萬7300個觸媒轉化器，總價值820萬元。

溫特勞布稱TDI Towing老闆威廉斯(Michael Williams)是這場竊盜行動的首腦，他被控犯罪共謀、交易非法活動收益與相關犯罪；其他被控告的包括威廉斯的員工，如負責剪斷轉化器的切割工(cutters)，其中許多員工是威廉斯的親戚。

溫特勞布表示他的辦公室首度對TDI Towing提出指控，希望對其他犯罪期團造成威懾效果。

根據當局消息，拖吊場是竊盜集團的行動基地，調查人員透過監視器觀察到偷竊竊轉化器的過程。

這些汽車零件含有白金、鈀(palladium)、銠(rhodium)，是轉售價值高的稀有金屬，通常經過融化提煉後出售獲利。

費城警察 與來自蒙哥馬利郡(Montgomery)、德拉瓦郡(Delaware)的調查人員均參與協助調查。

費城警察局副局長瓦諾雷(Frank Vanore)指出，觸媒轉化器偷竊是該城市存在已久的問題，警方將繼續打擊相關犯罪。

任何握有竊盜集團相關資訊的人請撥打(215)348-6344，或造訪巴克斯郡地區檢察官網站bucksda.org。