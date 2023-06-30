在匹茲堡猶太會堂槍殺11人 兇嫌以精神病求免死

2018年匹茲堡槍擊案中殺害11名猶太教徒的鮑爾斯。(美聯社)

2018年在匹茲堡猶太 會堂槍殺11人罪行定讞的鮑爾 斯(Robert Bowers)從小就有精神病，他的律師伯特(Michael Burt)26日在法庭以精神病為由，請求陪審團不要判他死刑。

伯特說，鮑爾斯有精神病、妄想症和偏執狂等症狀，無法了解這世界，也無法做出適當的決定，因此不應為美國歷史上最悽慘的反猶太暴力案負責。檢方求處死刑。

伯特說，鮑爾斯不但有神經病的問題，腦部也有嚴重缺陷，曾數度企圖自殺。他拿醫學檢驗報告說，鮑爾斯的腦部有「結構上的缺陷」，也有癲癇症和精神分裂症，沒有能力顯示足以讓陪審團判他死刑的「意圖強度。」

代表政府起訴鮑爾斯的檢察官 芮維提(Troy Rivetti)開頭就表明，若被告拿心理健康做辯解，檢方將逐項反駁。

芮維提說，2018年10月27日，鮑爾斯「很清楚地」，就是有意殺死匹茲堡「生命之樹」會堂裡面的每一個人。「他來到這地方，是為了殺人……被告進入這人們聚集祈禱的聖地，謀殺了11名信徒。」

鮑爾斯只顧翻閱手上的文件，對兩造的辯論置若罔聞，開庭期間，幾乎毫無反應。

檢方的唯一目標就是向陪審團證明，本案適合判死刑；被告方27日起將傳喚證人，陳述反對的理由。陪審團則需先決定是否判死刑，接下來再決定是否執行死刑。

陪審團在6月16日判定鮑爾斯面臨的63項罪名成立。這些陪審員現在必須決定鮑爾斯是否符合資格被判處死刑。

檢察官因此首先必須出示兇嫌有殺人意圖的證據，以及至少一個顯示這項殺戮行為更令人髮指的加重因素。