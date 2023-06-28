涉歧視LGBTQ+ 新州3學區遭起訴

新澤西州檢察長普拉特金。（取材自推特）

新澤西州孟莫斯郡(Monmouth County)包括米德鎮(Middletown)、馬爾伯洛鎮(Marlboro)以及馬納拉潘-英吉利鎮(Manalapan-Englishtown)三學區教育 委員會，要求校方將學生性別認同變化告知家長後，新州 檢察長普拉特金(Matthew Platkin)以歧視LGBTQ+族群、違反人權為由，對前述三學區教育委員會正式提告。

普拉特金發表聲明表示：「新州絕不容忍校方採取任何威脅年輕世代健康和安全的行為。」並強調：「這些政策違反新州法律，我們要毫不懈怠地保護LGBTQ+族群，尤其是我們的孩子，免受歧視。」

根據檢方向新州高等法院遞交的訴狀，三學區教育委員會要求校方在學生提出更換姓名、代名詞、洗手間或儲物櫃等願望時，應主動告知家長，指控學區新規定：「係針對跨性別者、性別不確定者和性別非二元學生所採取的差別待遇。」同時在附帶摘要中，檢方請求法院在判決未定時，下令暫停執行學區規定。

有線電視新聞網(CNN)日前透過電話採訪馬納拉潘-英吉利鎮學區代表，但後者拒絕發表評論。

馬爾伯洛鎮教育委員會代表齊托默(Marc Zitomer)則明確反駁檢方指控：「如果這類通知會對兒童健康安全構成威脅，那麼我們的政策就沒有一個例外。」

齊托默並表示：「家長對於涉及孩子的重要問題一無所知，係違反認知、違反最高法院過去的判例，父母應擁有指導和監控子女教育的憲法權利。」

馬爾伯洛鎮一位LGBTQ+人士對於學區規定也表示憂心，因為學生可能被迫提前出櫃，並失去對老師的信任：「現在的師生關係比以往任何時候更加微妙，我用生命信任他們，但這種信任即將被打破、被消除。」

馬爾伯洛鎮學校政策委員會主席曼德斯(Valentina Mendez)20日在學校董事會仍為其政策辯護：「馬爾伯洛鎮公立學區沒有高中，在考量全體學生年齡和成熟度，董事會認為應提供家長更多參與機會，實屬重要且必要之舉。」