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7月4號截止 把握機會　活期儲蓄4.18%高息利率

新澤西訊

皇佳商業銀行特別推出活期儲蓄賬戶優惠利率活動，截止日期7月4號，請華人朋友們千萬不要錯過這一絕佳投資機會，把握最後時機贏取高息！此次優惠活動特點是存的錢既可以隨時提取又可獲得高額利率回報：您只需在皇佳銀行開設活期儲蓄賬戶並存入新資金$50000至$99999.99，就可獲得3.89%優惠利率；存入10萬美元或更多新資金，獲利更可高達4.18%（Annual Percentage Yield）利率。舉例：如果您存入10萬美元在皇佳商業銀行的儲蓄賬戶，那麼您的年利率就是$4180全部歸你所有。

皇佳商業銀行2008年成立於洛杉磯，2017年皇佳商業金控在納斯達克上市，代號為RBB。皇佳商業銀行曾榮獲S&P Global Market Intelligence評比資產介於10億到100億之間營運最佳的社區銀行第二名，提供商業貸款、住宅貸款及小型商業貸款等服務。秉持社區銀行個人化服務特質並兼具大型銀行服務品質，皇佳商業銀行多年來深受客戶的信任和喜愛，新州Edison分行地址：561 US Route 1, Suite C1, Edison, NJ 08817（99大華超市隔壁），電話：848-264-4531。

利率 貸款 儲蓄

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