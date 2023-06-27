賓州家庭2028年減稅25億 眾議會過關

賓州眾議會通過兩項法案，讓賓州所有家庭，無論收入階層，到2028年都可獲得共超過25億元的減稅優惠。(賓州州議會官網)

賓州 眾議會上周通過兩項法案，讓賓州所有家庭，無論收入階層，到2028年都可獲得共超過25億元的減稅優惠；不過，儘管法案在眾議會上得到兩黨的支持，但在由共和黨掌控的參議會結果卻很難料，讓這法案的前途仍舊充滿變數，凸顯了新任民主黨 賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)和分裂議會之間，試圖要在30日期限前，就支出計畫進行談判的緊張局勢。

賓州州政府在新冠肺炎疫情期間，靠著企業利潤成長所徵收到的所得稅，以及擴大聯邦支出，從而增加的州預算並增加了個人納稅額，累積了約120億元的現金儲備。但負責分析賓州財政的州政府獨立財政辦公室預測，接下來五年的收入缺口，大約就等於賓州目前所收穫的這筆意外之財。

到底是該花錢還是存錢，始終是州議員們爭執不下的議題。但民主黨目前控制了眾議會，讓民主黨議員能將身優先事項拿到檯面上來。眾議會民主黨議員根據州長夏皮羅的建議，提出了包括位教育和住房提供數億元額外資金的預算，且正在推動或制定兩項附加在聯邦政策下的州稅收計畫。

其中一項法案，將擴大去年設立的州稅收抵免，允許父母從他們的州應課稅收入中扣除育兒費用；建議到2028年前，將抵稅上限從育兒費用的30%調高到50%，或是一個孩子最多可抵5000元，多於一名孩子則可抵1萬元，以較低者為準。

另一項提案，將創建州版本的低收入所得退稅 (Earned Income Tax Credit)；聯邦退稅依據收入、婚姻狀況和受撫養人的數量而有所不同，收入上限從單身、無子女納稅人的1萬7000元，到有三名或以上受撫養人的已婚夫婦的6萬3000元不等； 納稅人福利從無子女個人的600元，到有三個或更多孩子家庭的7400元不等。

賓州民主黨議員提議，州稅務優惠允許目前受惠者，可在州稅中申報25%的聯邦扣除額。