新州公園、圖書館 仍禁帶手槍

聯邦上訴法院21日裁決，在審案期間，新州敏感地方如公園、公家圖書館禁帶手槍的法律暫仍有效，檢察長普拉金表示滿意。(取材自推特)

聯邦上訴法院21日裁決，在審案期間，新州 敏感地方如公園、公家圖書館禁帶手槍的法律暫仍有效，但槍主須購買保險 的規定，暫時不得生效。

第三巡迴上訴法院的裁決是針對新州檢察長普拉金提出的要求。新州法律原本禁止在學校和托兒所攜帶槍械，後來把禁止攜槍場所擴大為所有「敏感場所」，包括動物園、公立公園、公立圖書館、博物館、酒吧和醫療照護診所醫院等機構。

地方法院就有關訴訟提出臨時禁制令時，未明列敏感場所，上訴法院的裁決也未提及，因此，敏感場所不准攜槍的州政府法規暫屬有效。但是，要求槍主須購買保險的規定7月生效，上訴法院維持地方法院的裁決，不予同意。

紐約州法律規定，申請攜帶槍械的執照，要先提出正當理由。這條法律去年6月遭聯邦最高法院推翻，影響所有有類似法令的州。新澤西州 2022年底因而制定了敏感場所不得帶槍的法律。

該法律也規定，槍主須購買至少賠償30萬元的保險，萬一槍枝造成財物損壞或人員死傷，保險公司可幫忙支付相關賠償費用。

雖然保險規定遭否決，普拉金仍認為上訴法院的裁決令人滿意，州政府「勝」訴；州長墨菲更感興奮，說這項裁決會讓新澤西變成「對我們大家都更安全」的地方。

全國步槍協會的新州相關組織「新澤西步槍和手槍俱樂部協會」向會員發布消息，請會員留意訴訟的進展，因為影響法律的新發展隨時會出現。