賓州大教授 被控與狗發生性行為

賓州州立大學64歲的化學工程教授馬蘇卡斯，涉嫌在州立森林公園內與狗發生性行為而被控獸交罪。(取材自LinkedIn)

賓州 州立大學一名曾經獲獎的化學工程教授竟然有另類癖好，涉嫌在一個州立森林公園內與狗發生性行為而被控獸交罪。

賓州羅斯羅克州立森林公園(Rothrock State Forest)的保全攝錄裝置原用於防盜，當保護和自然資源部調查人員在攝錄視頻裡發現一名全身赤裸男子時，本以為他是偷竊，然而卻發現他與自己的牧羊犬發生性行為。

進一步調查後，這個男子從2014年開始，即與該頭牧羊犬獸交。

調查人員通過跟踪攝像機的鏡頭識別出這名男子後，同時比對照片裡的背包、車牌號碼，均與在他家中發現的背包、汽車 相匹配，調查人員也注意到男子家中的牧羊犬跟視頻中的狗隻相同，都缺少左眼。

再進一步追查這名男子的身分時，竟然是今年64歲的工程教授馬蘇卡斯(Themis Matsoukas)。

法庭文件顯示，當調查人員上門調查時，馬蘇卡斯顯得很緊張。當調查人員告知他到來的原因時，他當場說「我完了，我死了。」之後他解釋是為了發洩情緒。

馬蘇卡斯在密西根大學化學工程取得博工學位，1991年開始在賓州州立大學任教化學工程，曾在校內主持研究實驗室，多年來獲大量學生的正面評價。他曾出版有關雙組分聚合和等離子體聚合物等主題的書籍，以及數十篇期刊文章。 2017年獲得賓州州立大學工程校友會的傑出教學獎。

他被控公開淫褻、不雅暴露、與動物發生性關係、虐待動物及行為不檢等罪名，排期7月19日聆訊。在賓州，與動物發生任何形式的性行為都被屬二級輕罪。