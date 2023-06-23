新州稅收下滑 2025年起預算缺口恐達40億

新澤西州 靠著一連串的短期因素，州稅收過去兩年激增，然而這些因素即將結束，若不採取措施，從2025年開始每年可能將面臨高達40億元的預算 缺口。

新州 媒體NJ.com報導，該州財政廳上周報告指出5月主要稅收較去年同期下降19.6%；當前財政年度的總稅收比2022年度低2.6%或11億元，其中銷售稅等稅收是近三年來首次出現下滑。財政廳曾預計今年收入會有所下降，但幅度更小。

由州參議會前議長史威尼(Stephen Sweeney)召集、兩黨經濟學者和財政政策專家組成的智庫「史威尼公共政策中心」(Sweeney Center for Public Policy)的多年預算工作小組上周亦報告，新州從2025到2028財年的預計稅收收入將比支出還少125億元至185億元。

中心主任馬吉爾(Mark Magyar)表示，由於缺乏前瞻，新州財政政策幾十年來一直停滯不前，這些多年度預測需要公開討論、批評，州長和立法機關才能據此制定合理、可持續的預算。

2025年正是民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)任期的最後一年。墨菲政府和州議會正在談判530億元州預算，且必須在7月1日前頒布，但近幾周談判漸趨激烈，墨菲甚至威脅要關閉政府。

針對新州長者減輕房地產稅的提案，將在三年內增加支出，資金到位後每年將花費約12億至16億元。新州前預算主管兼主計長、史威尼預算工作小組成員基維(Richard Keevey)上周在線上記者會表示，如果不增加稅收或削減開支，無法維持這種支出。

不過該工作小組也點出墨菲政府的額外支出改善了新州的財政健康狀況，包括25年來首次全額支付公務員養老基金，這使得新州更有餘裕應對近期的潛在經濟放緩。