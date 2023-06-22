I-95費城段 周末重新開放 賓州州長稱搶修進度超前

賓州州長夏皮羅20日宣布，95號州際公路坍塌路段，本周末可提前恢復通車。(美聯社)

賓州 州長夏皮羅(Josh Shapiro)20日在I-95州際公路修復施工現場舉辦的記者會上宣布，州際公路本周末將重新啟用，較原訂時間表提前。

費城 I-95州際公路11日因油罐車起火而導致一座橋梁嚴重坍塌，隨即封路搶修。夏皮羅發表振奮人心的談話說，「在不達目的誓不罷休的態度下，我們能夠完成大事，而且又快又安全。」

夏皮羅表示，I-95公路東邊搶修工程預訂20日晚間完成，西邊工程隔天開始，未來一周內，工作人員將針對每個方向各鋪三條新車道，而後上漆畫線，州警車將繼續護送運載鋪路材料的卡車快速安全抵達施工現場。

夏皮羅宣布進度超前時表示，這是Delco工業公司獨創性與費城勇氣相結合所呈現的樣貌。

自費城I-95州際公路油罐車起火以來，夏皮羅一直向有關人員道謝，舉凡馬不停蹄為重建工程努力的工人、乃至於費城市長肯尼(Jim Kenney)，他都不斷讚美致謝。

夏皮羅保證，本周主幹道交通將恢復通車，但該路段長期計畫的相關問題依舊存在。

工作人員連日來都在清理Cottman Avenue出口匝道受損區域，用回收玻璃骨料製成的礫石狀材料填充。賓州交通廰長卡洛爾(Mike Carroll)強調玻璃骨料安全牢靠；這種材料在賓州、新澤西州 、羅德島州、緬因州和維吉尼亞州道路上使用多年，耐得住最大卡車的重量。

臨時修復完成後，倒塌現場附近出口將繼續關閉。

I-95部分路段重新開放後，工作人員將重建橋梁外部，完工後交通將改道，以便修建橋梁內部，最終每一方向各有四個車道。

夏皮羅估計永久解決方案將耗資2500到3000萬元，但未明訂時間表；預計聯邦政府將全額撥款。

費城商務廰正在研究如何協助因這場意外而遭受損失的企業，有些企業也許有資格獲聯邦援助。