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皇佳商業銀行活期儲蓄賬戶高息回報　最高4.18% APY

新澤西訊
皇佳商業銀行活期儲蓄賬戶高息回報，最高4.18% APY。
皇佳商業銀行活期儲蓄賬戶高息回報，最高4.18% APY。

華人都有儲蓄的習慣，什麼樣的儲蓄既能獲得像定存（CD）一樣的高額利率回報，又可以存取自由、隨時用錢不受限制？皇佳商業銀行近期特別推出活期儲蓄賬戶優惠利率活動，在儲蓄賬戶中存入新資金$50000至$99999.99，就可獲得3.89%優惠利率；存入10萬美元或更多新資金，獲利更可高達4.18%（Annual Percentage Yield）利率。

舉例來說，如果您存入10萬美元在皇佳商業銀行的儲蓄賬戶，那麼您的年利率就是$4180全部歸你所有。此活期儲蓄不同於CD（定存），存儲期間如果您需要用錢（如買房子、做商業投資用途等）可隨時提取，不受任何限制，讓您的財務更靈活。絕佳的投資機會千萬不要錯過，讓您手裡的錢去幫您賺更多的錢！

 

皇佳商業銀行於2008年成立於洛杉磯，2017年皇佳商業金控於納斯達克上市（代號為RBB），曾榮獲S&P Global Market Intelligence評比資產介於10億到100億之間營運最佳的社區銀行第二名。皇佳商業銀行提供商業貸款、住宅貸款及小型商業貸款等服務於當地華人社區，秉持社區銀行個人化服務特質，兼具大型銀行服務品質，多年來深受客戶的信任和喜愛。該銀行職員擁有多年服務社區的工作經驗，會與客戶分享公司文化、瞭解客戶的需求，並提供優質的客戶服務。皇佳商業銀行憑藉著緊密的社區關、豐富的業界知識及快速的客戶回應，成功立足於市場。

皇佳商業銀行將伴隨客戶一起成長、成功，提供更精准的金融服務，成為您真正值得信賴的財務諮詢機構。Royal Business Bank新州Edison地址：561 US Route 1, Suite C1, Edison, NJ 08817（大華超市隔壁）；電話：848-264-4531；營業時間：週一至週四上午9點至下午4:30，週五上午9點至下午6點。

儲蓄 利率 貸款

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