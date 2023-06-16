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創新高 賓州教師離職率達7.7%

編譯盧炯燊／綜合報導
賓州州立大學一項針對2021及2022學年的研究發現，賓州教師離職的比例創下歷史新高。(取材自臉書)
賓州州立大學一項針對2021及2022學年的研究發現，賓州教師離職的比例創下歷史新高。(取材自臉書)

賓州州立大學教育評估和政策分析中心完成的一項研究分析發現，賓州教師離職的比例創下歷史新高。

報告調查了2021/22學年與2022/23學年的教師流失情況，得出的結論是，賓州有7.7%的教師、即9587人在進入新學年時離職，這高於2021年全年的5.4%及2022年全年的6.2%。

負責數據分析的賓州州立大學教育教授富勒(Ed Fuller)表示，這是賓州歷來最高的教師流失率。數據沒有顯示這些離職教師是到賓州以外的地方工作還是完全不再教學。

富勒最近另一項分析指出，全國範圍內教師都嚴重短缺，以及賓州新教師歷史新低的情況下，意味著流失的教師空缺很難找人填補。

特許學校教師、有色人種教師(尤其是非裔、拉丁裔和多種族)、男教師的流失率最高。中學教師離校率最高達10.6%、高校教師離職率為8.8%，小學為6.4%。

費城教師流失率是全州最高超過15%，這個數字在很大程度上是由於特許學校的高流動率所致。費城有83間特許學校約6.5萬名學生，但大多數特許學校教師沒有加入工會，工資較低。

賓州最貧困地區學校的教師流失率最高，約為10%；最富裕地區學校的流失率為6.8%。這就是說，最需要合格和穩定的教師隊伍的地區，卻最不能為孩子們提供寶貴的教育資源。

教師們為什麼要離開教育隊伍？富勒說，薪酬和工作條件(學生行為問題、教師參與決策程度以及學校領導等)，造成人才流失，這與其他就業市場相同。

然而還有另一個特別因素，富勒說「那就是近年來教師的聲望及獲得的尊重急劇下降。」

12年前，77%的教師表示感到受到社區的尊重，但到了2022年僅為46%。

富勒提出幾個解決方案，除提高薪酬外，更在全州範圍內展開支持及提升教學運動，校長及校監須確認教師的重要性。

賓州 教育 費城

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