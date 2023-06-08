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費城海關查獲4批航空包裹 內裝近1500萬假鈔

編譯廖振堯／綜合報導
聯邦海關及邊境保護局(CBP)5月在費城國際機場由國際航空包裹中，查獲四批、總值近1500萬元偽鈔。(CBP檔案)
聯邦海關及邊境保護局(CBP)5月在費城國際機場由國際航空包裹中，查獲四批、總值近1500萬元偽鈔。(CBP檔案)

賓州媒體PennLive報導，聯邦海關及邊境保護局(CBP)5月份在費城國際機場由國際航空包裹中，查獲四批、總值近1500萬元的各種面值偽鈔。

據CBP新聞稿，上個月2日扣押296萬2880元偽鈔，5日查獲779萬5680元偽鈔；26日則扣押兩批偽鈔，每批含180萬4800元。5月總計查獲1436萬8160元大小面額的偽鈔。

CBP費城地區口岸代理主任歐特加(Rene Ortega)表示，執法部門知悉偽鈔金融犯罪猖獗，特別是針對國內那些脆弱的長者和小企業主；他指出：「CBP致力於與其它執法部門合作，打擊針對美國公民、企業和經濟體系安全的非法活動。」

CBP官員將偽鈔移交給聯邦移民及海關執法局(ICE)下設的國土安全調查處(Homeland Security Investigations，HSI)和特勤局費城探員，他們與特勤局芝加哥探員合作調查偽鈔來源。

特勤局稱，偽造貨幣十分有利可圖，且經常牽涉其他非法活動，包括詐欺、毒品走私、恐怖主義和針對金融系統的攻擊。而目前線上交易平台創造更多面交機會，不法分子可能圖謀詐欺性購買或其他詐騙犯罪中使用假鈔，使經驗不足的賣家或小型生意受害。

聯邦準備系統(FRS)設有貨幣教育計畫(Currency Education Program)，教導民眾從幾項特徵辨別真鈔及偽鈔。如新版百元面額新鈔有藍色的3D安全條帶，隨角度能看到內嵌「100」字樣移動；旁邊的變色鐘形圖案可從紫銅色變為綠色。

2004年發行的新版50元美鈔、2003年發行的新版20元美鈔、2006年發行的新版10元美鈔，都可透過安全線、肖像浮水印和變色數字觀察真偽，2008年發行的新版5元美鈔的大數字浮水印不會變色。詳細資訊可上www.newmoney.gov網站查詢。

聯邦海關及邊境保護局(CBP)5月份在費城國際機場由國際航空包裹中，查獲四批、總...
聯邦海關及邊境保護局(CBP)5月份在費城國際機場由國際航空包裹中，查獲四批、總值近1500萬元偽鈔。(CBP檔案)

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