鴻鵠群英會主席陳李忠 獲美國餐飲展「傑出餐飲家獎」

陳李忠(左)獲得第104屆美國餐飲展暨「首屆餐飲家金像獎」的之一「傑出餐飲家獎」。(陳李忠提供)

第104屆美國餐飲展(NRA Show)於日前舉行，並公布首屆餐飲家金像獎評選結果，住在新澤西州 的鴻鵠群英會主席陳李忠(Leon Chen)獲得「傑出餐飲家獎」。

1980年代出生的陳李忠原籍福建亭江，於1996年來美求學，2001年17歲的他子承父業，四年後在北卡羅來納州 經營第一家中餐自助餐廳，自此便走上在美國餐飲業奮鬥之路。

從傳統餐飲走向多樣化的餐飲類別，從傳統中餐到海鮮自助餐、麵食粉食店、咖啡奶茶店、蛋糕甜品店，以及西餐、日餐等不同層級、目前由他創立的餐飲集團旗下已成功擁有品牌門店200餘家，商業布局涉及多達數十個不同行業，包括餐飲、供應鏈、商業地產、貿易、傳媒等。

2022年，陳李忠和陳東、李熙等人創立了「鴻鵠群英會」，並擔任理事會主席，他希望團結華人 ，幫助華人創業，同時不忘炎黃文化，努力推動中美商務合作發展。

此次比賽，來自大華府、紐約、加州、密歇根、新澤西以及伊利諾州的多名大廚和企業家角逐，同時獲獎的還有：鐘富華榮獲終身成就獎；陳善莊、鄭時坦、Ken Yang獲得社區英雄獎；張鵬亮獲得傑出廚師獎；Calvin Eng獲得新星廚師獎等。

所有獲獎者都獲得首屆金像獎紀念版純銅鍍金「中餐女神」獎杯，以及獎品。