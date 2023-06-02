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巴露華交響樂團音樂會 6月4日登場

記者劉偉／新澤西州報導
巴露華交響樂團將於6月4日舉辦年度音樂會「協奏曲盛會」。(主辦方提供)
巴露華交響樂團將於6月4日舉辦年度音樂會「協奏曲盛會」。(主辦方提供)

巴露華交響樂團(Bravura Philharmonic Orchestra)將於6月4日(周日)晚7時在普林斯頓聯盟教會(Princeton Alliance Church)舉辦年度音樂會，由鋼琴手William Ge、大提琴手Matthew Ho、小提琴手Madison Lee和Jinan Laurentia Woo等人演出。

16歲的William Ge是菲利普斯學院和新英格蘭音樂學院(NEC)預備學校的學生，在贏得費城交響樂團的協奏曲比賽後首次公開演奏，將演奏拉赫馬尼諾夫的帕格尼尼主題狂想曲。

14歲的Matthew Ho是朱莉亞音樂學院預科部學生。曾獲VIVO國際音樂比賽等獎項，將演奏柴科夫斯基的洛可哥主題變奏曲。

同為14歲的Madison Lee是小提琴手，曾獲全美藝術家比賽和紐約Young Virtuoso比賽一等獎，將演奏維耶克斯坦(Vieuxtemps)的第五小提琴協奏曲第一樂章。

15歲小提琴手Jinan Laurentia Woo將演奏貝多芬小提琴協奏曲的第一樂章。

音樂會普通票價為25元，老年人、學生及特殊觀眾與同伴為22元， 貴賓價40元，預售票為20元，可通過 www.bravuraphil.org，發送電子郵件至[email protected] ，或致電(609)933-4729、(732)792-2090、(908)420-1248提前訂票，更多資訊可上www.bravuraphil.org。

交響樂 新英格蘭 費城

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