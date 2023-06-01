曾涉2槍擊案 新州黑幫「四星上將」遭當街槍殺

自稱「四星上將」的新州翠登市黑幫分子崔德威爾，日前當街遭槍殺。(警方檔案)

根據報導，新澤西州首府翠登市(Trenton)當地一位惡名昭彰的黑幫分子崔德威爾 (Sharief Treadwell)日前當街遭到槍擊，送醫急救後，仍宣告不治，翠登市警方和默瑟郡(Mercer County)兇殺案特別小組已經聯手展開調查，但目前尚未逮捕任何嫌疑犯。

默瑟郡檢察官辦公室表示，翠登市警方26日晚上8時42分左右，接獲報案，指稱有一輛汽車 沿著霍夫曼街(Hoffman)路肩，衝撞停靠路邊的數輛汽車，警方派員前往現場處理，發現肇事汽車內正是36歲黑幫分子崔德威爾，身上有數處槍傷，員警立即進行急救，並將被害人送往首都健康地區醫院(Capital Health Regional Medical Center)急救後，被醫院宣告死亡。

據悉，崔德威爾是新州 赫赫有名的黑幫分子，並以「四星上將」(four-star general)名號在翠登市黑社會橫行霸道，警方資料顯示，他曾涉及兩起槍殺案並遭到殺人未遂罪名指控，一次是2006年、一次是2014年，但兩次指控都被駁回，最終不了了之。

據了解第二起槍擊案，崔德威爾和三名同夥被控在翠登市柯立芝大道(Coolidge Avenue)一處院子裡，和敵對幫派分子爆發槍戰，警方案發後表示，有一位母親和其七歲孩子在槍林彈雨中，幸運逃過一劫。

崔德威爾在槍戰後逃離現場，不過數日後，在賓州 巴克斯郡(Bucks County)福爾斯鎮(Falls Township)被賓州特警隊(SWAT)逮捕到案，不料就在被引渡回新州前，在賓州法院以5000萬元天價獲得保釋；2015年，崔德威爾和一名同夥被控殺人未遂及持有武器等罪名，但也未被定罪。