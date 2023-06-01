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離岸流捲人 新州海灘意外5獲救 15歲少年溺斃

編譯尤寶琪／綜合報導
新州珊迪虎克一處海灘日前發生溺水事件，五人被送至醫院救治後，一人不治身亡。圖為溺水者被拉上岸後，民眾協助施救。(取材自視頻截圖)
新州珊迪虎克一處海灘日前發生溺水事件，五人被送至醫院救治後，一人不治身亡。圖為溺水者被拉上岸後，民眾協助施救。(取材自視頻截圖)

新州一名15歲青少年，日前在一處沒有設置救生員的海灘區域玩水時，遭強勁的離岸流捲走溺水，送醫後不治身亡，另有四人也被送往醫院救治。

這起不幸事件，發生於28日下午4時30分左右，新州珊迪虎克(Sandy Hook)蓋特威國家遊樂區(Gateway National Recreation Area)的珊迪虎克B海灘，共有至少六人溺水，其中五人被送往醫院救治。

根據國家公園管理局(National Park Service)，有兩人被送往澤西海岸大學醫療中心(Jersey Shore University Medical Center)，另外三人則是被送往孟莫斯醫療中心(Monmouth Medical Center)，其中一人就是在抵達後就宣布死亡的15歲青少年。另有一人則是拒絕就醫。

事發該區海灘有設立兩個標誌警告遊客，該海灘並沒有救生員看守，禁止游泳，擅自下水游泳可能會有危險，且水中可能有沙洲和嚴重的落差。

海灘游客報警表示，海中的人被離岸流帶走後，聽到青少年的母親哭喊說找不到兒子。目擊者瑪麗．馬塞拉(Marie Macera)告訴ABC7，「我看到他們漂浮過來，他們飄在水中，我一開始沒看出麻煩，直到他們被水流帶到這裡我才發現。」

另一名目擊者桑切斯(Luis Sanchez)告訴ABC7：「有人馬上就跳入水中，將其中三個人救了出來，但有一個人不見了，他們找不到。」

青少年被發現後，現場的人馬上聚集在一起，手牽手連成一條線，企圖靠近他，但青少年這時溺水時間已經過長。

「他們把他拉出水，然後開始進行心肺復甦術，但無法救活他。」桑切斯並指出：「起風的時候，像這樣的天氣，你會遇上離岸流，很容易就會溺水。」

四人送醫治療後的情況當局並未公布，所有人的身分也尚未公開。

新州珊迪虎克一處海灘日前發生溺水事件，五人被送至醫院救治後，一人不治身亡。(取材...
新州珊迪虎克一處海灘日前發生溺水事件，五人被送至醫院救治後，一人不治身亡。(取材自臉書)

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