慈濟新澤西分會三節合一盛大慶祝

慈濟人文學校師生也為家人及世界祈福。

慈濟新澤西 分會日前盛大慶祝佛誕節、母親節 、全球慈濟日，三節合一。慈濟新澤西分會廣邀久違的貴賓、人醫會醫師、社團代表、家人朋友、食物倉儲照顧戶，人文學校的老師、學生及家長大家將近350人一同參與慶典。走過疫情 大家能在這個特殊的日子再次相聚，顯得意義非凡彌足珍貴，因為當天不僅僅是慶祝佛誕日，同時也是慶祝三年的疫情過後終於可以回歸正常生活，人與人之間不再有社交距離的限制，家人朋友們，可以齊聚一堂熱鬧的擁抱寒暄。

莊嚴的浴佛典禮開始，獻燈燭、 獻花香人員進場，全體齊唱頌「無量義經」，會衆面向中央走道，雙手合十恭迎 慈護法師入場。浴佛的過程莊嚴殊勝，大眾虔誠「禮佛足」，祈願洗淨煩惱無明， 回歸赤子之心。「誠齋戒」，愛天下蒼生，用齋戒來表達，真正地愛護生命。「祝福吉祥」，希望一念清淨心, 付出無所求,走入人群中, 行善佈施。在愛與關懷唱頌中祈願人心淨化，社會祥和，世界和平天下無災。結合眾人的願力，聚集善念感念佛恩，將功德迴向眾生。

慈濟講經堂的浴佛現場，氣氛祥和，台北經濟文化辦事處張俊裕公使感受到浴佛典禮那一份莊嚴，深受感動， 期盼人人都應常懷著感恩的心去面對人生。浴佛大典之後，慈濟人文學校師生精心策畫了一場孝親感恩音樂會，低年級班學生用天真的手語燦爛的笑容唱出一首首表達對父母師長的愛與感恩的歌曲，高年級集合長笛、小提琴和大提琴演奏跪羊圖的曲目，溫馨氣氛充滿全場。華僑文教中心王鈺淇副主任第一次參加浴佛典禮，看到學生很用心練習音樂會的演出，透過這個方式來呈現感恩母親，那一種感覺令人動容。

延續母親節的活動，在靜思堂的大門入口右側，特別安排了讓孩子們親手製作紙花的區域，志工個別教授，孩子們一步一步的學習，不論男孩女孩，認真的態度就是對母親無限的敬意與感恩。慈濟志工鄒蘇菲是位幸福的奶奶，媳婦與四位孫子孫女，衷心感恩母親與祖母悉心照顧四兄弟姊妹，摺了許多朶美麗的小花送給奶奶及媽媽。來自各地會眾也會把握行善祈福機會參加盛典，江麗華女士在兒子及先生的陪同下前來，帶著存滿日日善念與祝福的存錢竹筒，想要幫助苦難的人生活過得好一些。

佛誕節這一天， 看到許多溫馨畫面，在人間的美善中播下菩提種子，相信將會在佛恩，親恩，眾生恩的沃土裡，滋潤成長，當綠樹成林時，可以照顧更多的人，願世上因為你我他的愛與關懷，讓人人都能生活在幸福的地球村中。