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紐約行者畫廊~熱貢唐卡藝術展　獨特藏族繪畫珍品展至6月17日

本報紐約訊

紐約行者畫廊（Sojourner Gallery）近日成功舉辦了一場熱貢唐卡藝術展，開幕儀式吸引了數百位藝術愛好者與專家共同的關注與參與。畫廊除了展出精美的唐卡藝術品外，還進行了一系列豐富多彩的活動，以及豐富的藝術資訊，吸引公眾深度參與。

  從熱貢到紐約，歷經21560公里，三位唐卡藝術家的21幅佳作遠渡重洋在紐約為大家精彩呈現。唐卡是藏族文化中一種獨具特色的繪畫藝術形式，具有鮮明的民族特點、濃鬱的宗教色彩和獨特的藝術風格。被譽為中國民族繪畫藝術的珍品，是中華民族民間藝術中彌足珍貴的非物質文化遺產。

  在這次的唐卡藝術展的開幕式中，行者畫廊策劃了一系列豐富的活動。在古箏藝術家的精彩表演中，觀眾有機會近距離感受古箏的宛轉悠揚，為探索唐卡藝術增添了一份韻味。專家們對唐卡藝術的深度解讀，使觀眾們對這一傳統藝術形式有了更深入的瞭解和新的認識。

  紐約行者畫廊的唐卡展覽活動將持續至6月17日，誠邀各位藝術愛好者前來參觀，為大眾提供藝術欣賞的機會，希望大家能夠深入瞭解和感受唐卡藝術的魅力。對於有興趣瞭解更多唐卡藝術的朋友們，畫廊還將舉辦更多的講座和研討會，歡迎大家積極參與。

  此次唐卡藝術展是行者畫廊的一次重要嘗試，展現畫廊對多元文化和藝術形式的尊重和推崇。通過舉辦這次展覽，畫廊也展示了其作為文化交流平臺的角色，為公眾提供了一個欣賞和學習傳統藝術的場所。在未來，行者畫廊將繼續以開放的姿態，為公眾提供更多的藝術交流和學習的機會。

  如果對唐卡藝術感興趣，或想瞭解更多關於行者畫廊的資訊，請發送電子郵件至[email protected]與畫廊聯繫或登錄網站www.sojournergallery.com，同時關注行者畫廊小紅書號1166571464。畫廊熱忱期待您的參與，希望與您一同在藝術的海洋中共舞，探索唐卡藝術的奧秘。

小紅書 中共

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