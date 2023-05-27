失蹤4月 理海男大生遺體尋獲

丹尼爾·李。(取自理海大學)

賓州 理海河(Lehigh River)伊斯頓市(Easton)邊界附近的水域日前尋獲一具屍體，北安普頓郡(Northampton)法醫萊塞克(Zachary Lysek)本周宣布，經確認死者身分為理海大學(Lehigh University)學生丹尼爾·李(Daniel Lee，見圖，取自理海大學)。

理海大學於隔日發布全校公告，說丹尼爾自1月20日以來便一直下落不明，當局表示，丹尼爾失蹤可能涉及自殘行為。

萊塞克24日表示，法醫辦公室已經完成鑑識程序，判定丹尼爾為溺斃，死因被判定為自殺。

丹尼爾是主修工程的大二學生，並在大學中心設施工讀，來自新澤西 東漢諾威(East Hanover)。

理海大學校長赫爾布爾(Joseph J. Helble)發表聲明：「我深感悲傷地分享搜索二年級學生丹尼爾·李的最新消息，去年冬季齊心協力的搜索行動未能提供與丹尼爾失蹤相關的任何消息，今日我們收到確認，上周在理海河發現的遺體是丹尼爾。」

「理海大學代表一直與丹尼爾的家人保持聯繫，我們向他的家人、朋友與所愛的人致以最誠摯的哀悼。」

「與心理健康 及幸福掙扎是困難的問題，作為一個社區群體，公開並直接地處理這一問題至關重要，如果你或認識的人正在經歷心理健康危機或情緒困擾，理海大學為學生、教職人員、員工提供諮商師與資源(包括透過MySSP的校外支持)，也可以撥打或傳訊息至988自殺防治熱線，或使用suicidepreventionlifeline.org網站的聊天服務尋求幫助。」