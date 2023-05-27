我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

失蹤4月 理海男大生遺體尋獲

編譯徐薏茹／綜合報導
丹尼爾·李。(取自理海大學)
丹尼爾·李。(取自理海大學)

賓州理海河(Lehigh River)伊斯頓市(Easton)邊界附近的水域日前尋獲一具屍體，北安普頓郡(Northampton)法醫萊塞克(Zachary Lysek)本周宣布，經確認死者身分為理海大學(Lehigh University)學生丹尼爾·李(Daniel Lee，見圖，取自理海大學)。

理海大學於隔日發布全校公告，說丹尼爾自1月20日以來便一直下落不明，當局表示，丹尼爾失蹤可能涉及自殘行為。

萊塞克24日表示，法醫辦公室已經完成鑑識程序，判定丹尼爾為溺斃，死因被判定為自殺。

丹尼爾是主修工程的大二學生，並在大學中心設施工讀，來自新澤西東漢諾威(East Hanover)。

理海大學校長赫爾布爾(Joseph J. Helble)發表聲明：「我深感悲傷地分享搜索二年級學生丹尼爾·李的最新消息，去年冬季齊心協力的搜索行動未能提供與丹尼爾失蹤相關的任何消息，今日我們收到確認，上周在理海河發現的遺體是丹尼爾。」

「理海大學代表一直與丹尼爾的家人保持聯繫，我們向他的家人、朋友與所愛的人致以最誠摯的哀悼。」

「與心理健康及幸福掙扎是困難的問題，作為一個社區群體，公開並直接地處理這一問題至關重要，如果你或認識的人正在經歷心理健康危機或情緒困擾，理海大學為學生、教職人員、員工提供諮商師與資源(包括透過MySSP的校外支持)，也可以撥打或傳訊息至988自殺防治熱線，或使用suicidepreventionlifeline.org網站的聊天服務尋求幫助。」

心理健康 新澤西 賓州

上一則

睽違3年 歡慶傳統周 台灣樂舞情6/5芝城公演

下一則

芝灰狗巴士站關閉 影響低收入民眾出行

延伸閱讀

越南技術勞工短缺 台灣高教團看見育才合作機會

越南技術勞工短缺 台灣高教團看見育才合作機會
盼孩子們獨立

盼孩子們獨立
天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽

天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽
愛上同父異母哥 西班牙女不顧眾人阻止還生下2孩

愛上同父異母哥 西班牙女不顧眾人阻止還生下2孩
他愛上同父異母哥哥 西班牙情侶生下2孩被罵「下地獄」

他愛上同父異母哥哥 西班牙情侶生下2孩被罵「下地獄」
3歐元義大利買3屋 花6萬裝修 加州女說划算 老公罵她瘋了

3歐元義大利買3屋 花6萬裝修 加州女說划算 老公罵她瘋了

熱門新聞

只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51
位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)

芝華人地產大亨購入150年老屋 拆除惹議

2023-05-23 12:23
29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
卡斯特羅縣（Castro）迪米特（Dimmitt）的南福克奶牛場，4月10日發生火災，造成近1萬8000頭牛死亡。（卡斯特羅縣警局）

近2萬乳牛燒死 吸糞車故障肇禍

2023-05-22 16:38
由洛麗(圖由順時針起)、杜倫、教堂山組成的三角地區位居全美最宜居第3名。 (記者王明心／攝影)

全美最宜居 北卡三角區排第三

2023-05-24 02:00
社交媒體帳戶被駭客入侵並控制的問題日益嚴重，提醒用戶要加強密碼、設定雙重身分驗證和備份資料來保護自己。(圖片取自pixabay)

假電郵竊資 社媒帳戶遭駭嚴重 專家提3建議

2023-05-19 02:15

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂