新州警遭鬧事客鎖喉 路人相救

新州 格洛斯特郡(Gloucester County)男子卡伯里(Michael Carberry)，日前在一間購物中心鬧事並鎖喉一名德普特福德鎮(Deptford Township)警察 ，所幸現場民眾伸出援手解救警察；當局隨後以謀殺未遂等罪名起訴施暴的格洛斯特郡男子。

警方指出，19日晚上接獲報案有一名男子騷擾顧客後，在晚間7時30分來到德普特福德購物中心查看；警官加托(Anthony Gatto)在購物中心二樓，找到來自米克爾頓(Mickleton)的43歲鬧事男子卡伯里。

警方聲稱，卡伯里多次拒絕離開，並與警方發生衝突；先是拒絕警官試圖用手臂引導他離開，隨後在加托要以擅自闖入和擾亂秩序為由逮捕他時，做出反抗。

加托約束卡伯里不成，反遭卡伯里用名為「斷頭台」的招式鎖喉。這個招式是從前方用手臂纏繞住對手脖子，會切斷血液和氧氣供應，因酷似中世紀時的刑具而得名。

警方表示，一名旁觀民眾在兩人掙扎時介入，幫助警官擺脫鎖喉，並上手銬逮捕卡伯里。所幸，加托只受到輕傷，已接受格洛斯特郡緊急醫療服務(EMS)人員的治療。

除了謀殺未遂的罪名外，卡伯里還將面對重度襲警傷害、拒捕、行為不檢和非法侵入等罪名。

而在事發兩天前，德普特福德鎮警方和居民才剛為警官希斯勒(Robert Shisler)舉行完葬禮。希斯勒3月10日因槍擊 受傷，5月7日不治死亡。

「現在，我們比以往更加需要依賴，社區和彼此的力量，」德普特福德警察局長史密斯(Joseph Smith)在事發後聲明，「我們很感激一名購物中心的商家勇敢協助我們的警官，我永遠心存感激。」