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“跨越山海 遇見福建” ~ 中美文化交流活動在勞倫斯高中舉行

本報新澤西訊

由美國新澤西州勞倫斯高中、東南網美國站、大紐約地區福建學生學者聯誼會主辦的“跨越山海 遇見福建”中美文化交流活動，日前在新澤西大普林斯頓地區著名的勞倫斯高中（Lawrence High School ）舉辦。

  勞倫斯市市長約翰·裡安（John T. Ryan）、勞倫斯學區總監：卡遜（ Dr.Ross Kasun ）、勞倫斯高中校長大衛·亞當（Dr. David Adam）、勞倫斯中學校長明迪·米拉夫斯基（Dr. Mindy Milavsky）、勞倫斯學區文科主任瑪麗（Dr. Mary Pancoast ）東南網美國站執行總監朱立業、大紐約地區福建學生學者聯誼會主席劉偉、副主席劉若晨、秘書長藍青青、老橋高中中文老師廖山漫、勞倫斯高中中文教師、孔子學堂負責人林純如以及勞倫斯高中師生等近700人參加活動。

  市長裡安及夫人琳達都穿上中國漢服及旗袍，做了熱情洋溢的發言，市長對中國福建的文化展示在勞倫斯市舉行表示歡迎，因為勞倫斯市是多元文化的大熔爐。去過長春的中學校長明迪、去過北京、天津的學區文科主任瑪麗，都表示，去中國參觀學校，對中方的熱情和中國學生的勤奮印象深刻。表示這次活動希望以同樣的熱情回報中方。高中校長大衛聽了各位發言，表示也要找機會去中國、特別是福建，也去體驗一下美好的感受。

  朱立業代表東南網美國站致辭。他說，此次在勞倫斯市舉辦的活動，是以亞太傳統月為契機，讓更多美國民眾瞭解海絲文化，體驗“福”文化，希望大家有機會能到中國福建走走、看看，身臨其境探尋“福”文化真諦。藍青青也代表福建學生學者聯誼會表達對活動的支持。

  此次活動通過知名學校搭台，向當地民眾展示豐富多彩的海絲文化、福建“福”文化。活動包括舉辦海絲文化和“福”文化圖片展覽及交流會、福茶展示、茶藝表演、書法與剪紙表演、福建美食品鑒等內容。大紅袍、茉莉花茶茶藝精湛 芳香誘人；由福建十方剪工作室贈送的兔剪紙在廖山漫老師的巧手下立刻變為漂亮的窗花，還在現場向裡安市長教授剪紙；還有朱立業的福字書法，市長、校長都饒有興趣；學生用筷子夾巧克力，讓孩子們緊張又開心；劉偉、劉若晨展示的橄欖、禮餅、加應子、麻薯、紅紙包、橄欖汁等福建美食，以及在圖書館展示的福建福文化畫展等，都深深吸引了參加者。

  林純如老師還設計了簽章遊戲方式，讓孩子們走滿各攤位，就可以獲得東南網贈送的福茶、兔年公仔的抽獎機會，非常受學生歡迎，她還精心組織她的學生在開場演出中國功夫、中文演唱《北京歡迎您》，讓學生穿上各式中國服裝擔任各個攤位義工，表現出色。她特別感謝學生的自動幫忙及博爾拉薩 （Braulio Borlaza ）老師的共同協作。這些安排有效推動師生深度參與瞭解福建、走進福建這一文化盛宴的熱情，現場互動熱烈、效果超棒。 【圖文報導 記者劉偉】

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