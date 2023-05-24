新州通過新法 駕照可註明自閉症

新澤西州州長墨菲已簽署一項法案，允許駕駛人在駕照上註明患有自閉症；該法案將在2024年12月生效。(美聯社)

新州 參眾兩議會一致通過法案，駕駛人可在駕照 上註明患有自閉症，以避免與警方溝通障礙而產生誤會；該法案已由新州州長墨菲(Phil Murphy)簽署，2024年12月生效。

這項法案4月、2月間分別在新州眾議會和參議會無異議表決通過。

自閉症倡議人士稱，自閉症駕駛人被警察 攔下時有必要藉由自閉症駕照避免誤解。

在新通過的S761法案下，駕駛人或其父母、監護人可要求在駕照「限制欄」(restrictions column)內標註自閉症診斷證明，州府將提供指南給警察局，以便警員與自閉症患者或有其他障礙的人順利溝通。

大西洋中部美國汽車協會(AAA Mid-Atlantic)發言人諾博(Tracy Noble)說，車輛行駛間被攔截，駕駛和警察都有壓力，自閉症駕駛人事先以明確管道聲明病症可望減輕不安情緒，也讓警察有心理準備，最終目的是避免讓所有人處於危險中。

在新州之前，全美已有12州採取類似的駕照人聲明措施。

州眾議員鄧恩(Aura Dunn)說，新法案除去一道無形障礙，讓自閉症或言語表達有障礙的駕駛與人互動時確保安全，藉由駕照上的簡單標註，執法警員可及早知道駕駛人無法妥當反應，減輕雙方不安。

新法案也要求警方接受相關教育，需要自閉症倡議組織推派代表與「法律暨公共安全部」(Department of Law and Public Safety)合作擬訂指導方針。

新州自閉症專業機構(Autism NJ)執行主任布坎南(Suzanne Buchanan)說，自閉症患者有時無法與人眼神接觸、講話速度過快或過慢、舉止看來異於常人，其他時候可能會過度以字面詮釋警察的命令和聲明。

布坎南又說，執法警員與某人互動時，要不是特別聲明，未必能明顯看出對方患自閉症，很可能因此產生溝通障礙、導致誤解，甚至造成危險不安。執法人員接受訓練可了解自閉症特徵及行為模式，避免不必要的衝突。

新州議會早在2018、2019年議會期間，便曾有州議員提出與自閉症有關的提案。