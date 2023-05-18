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用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

編譯潘勛／綜合報導
29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)
29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

新澤西州高等法院15日判決，一名來自南韓29歲女子，經執法單位指出她使用造假出生證明而在新布朗斯維克高中(New Brunswick High School)就讀數日，只要參加為初犯而辦的審前介入計畫，三年期滿，就可免牢獄之災。

「NJ.com」報導，位在密德薩克斯郡(Middlesex County)的高等法院法官柯爾森(Craig Corson)裁定，南韓女子申惠晶(Hyejeong Shin)要完成三年的審前介入計畫，另繳交罰金、繳交心理健康評估報告。

申惠晶3月對控方提出的偽造官方文件三級罪名表示無罪。審前介入計畫是為非暴力犯行而設的改造計畫；完成計畫，一般被控罪名就會被撤銷。

申女的辯護律師傑爾伯(Darren Gelber)對判決並未立即回應置評，但他先前表示，她今年稍早註冊新布朗斯維克高中，純出於寂寞，渴望返回中學時代交朋友，並無惡意。

申惠晶1月進入布朗斯維克高中。據當地新聞媒體「今日新布朗斯維克」(New Brunswick Today)貼上社媒的視頻，學區督學奧伯莉‧強森(Aubrey Johnson)表示才四天，校方就發現她年齡有異，接下來她便被禁止進入學區。

強森表示，申女被禁入學校之後，曾接觸過她的學生便被要求不得再與她接觸，學生家長也獲告知，申女上課時間很短。

申惠晶住在新布朗斯維克市中心一棟公寓，其實是羅格斯大學(Rutgers University)畢業生，大學校方表示，她在該校新布朗斯維克校區就讀，2019年取得文學士文憑畢業，主修政治學，副修中文。

布朗斯維克校方表示，按規定，公立學校遇到無陪護兒童，要立即註冊，即便沒有平常時註冊必需的文件。立即註冊無陪護兒童或青少年時，倒不需監護權證明。

調查人員表示，雖說學區可以要求出生證明之類的文件，以核實學生的年齡，但不會阻止兒童(包括無陪護兒童)註冊或就讀，原因在他們不見得有出生證明，或者文件指出他們出生於其他國家。

申女試著註冊成功後，督學表示學區打算評估註冊流程。

學區 南韓 新澤西州

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